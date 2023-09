Serie A1 femminile, buona la prima per l'Imoco: Vallefoglia giù in quattro set

Era soltanto un allenamento congiunto, ma in casa Imoco Volley c'era sicuramente la preoccupazione di non steccare il primo appuntamento dell'anno davanti ai propri tifosi, accorsi numerosi al PalaVerde. E le pantere non hanno tradito, andando a sconfiggere la Megabox Vallefoglia per tre set ad uno (in origine era prevista anche la disputa di un quinto, cosa non avvenuta previo accordo tra le due società).

Pur senza le nazionali (Plummer, Cook, Wolosz, Squarcini e Lubian, più la nuova USA Lanier), impegnate in giro per il mondo nelle qualificazioni olimpiche, così come il coach Santarelli, Haak e compagne hanno dimostrato di essere già in forma campionato, piegando la resistenza delle marchigiane, una delle competitors per la prossima A1.

La partita

Lionetti ha schierato in avvio l'inedita diagonale delle nuove Pantere Bugg - Piani, al centro le veterane gialloblù De Kruijf e Fahr, schiacciatrici Alessia Gennari e la baby Novello, una delle "aggregate" dalla giovanile per questa preparazione a ranghi ridotti.

C'è equilibrio in avvio, con Vallefoglia che ci tiene comunque a fare bella figura. Kosheleva appare ispirata e da 11-9 per Conegliano porta il punteggio sul 12-13. Fahr alza il muro e regala nuovamente la parità (18-18), poi ancora la russa e Mingardi permettono alle biancoverdi di chiudere a proprio vantaggio il primo set davvero per un'inezia.

Galvanizzate, le ragazze di Pistola partono bene anche nel secondo parziale con il turno al servizio di Giovannini (0-3) ma si assiste alla veemente reazione delle pantere, che prende il largo. Vallefoglia recupera ancora (18-18), ma deve subire un break firmato Haak - Fahr (21-18). Cecconello e Mingardi rimediano nuovamente (23-23), ma stavolta le gialloblù sono più scaltre e vanno a pareggiare il contro dei set con Piani e Fahr.

Terzo set che è caratterizzato dall'impiego di Haak opposta e Piani schiacciatrice, ruolo per lei inedito. Primo strappo intorno a metà del gioco, con i muri di Gennari e Fahr (15-12). Non ci sono brividi di sorta stavolta: Piani confeziona l'allungo decisivo (22-28), chiude ancora a muro Sarah Fahr e Conegliano si porta in vantaggio.

Lionetti opera dei cambi e le difficoltà non tardano a manifestarsi. Dal 6-2 si passa prima al 12-15, poi addirittura al 15-20. Torna in campo Haak che getta le basi per la rimonta (20-20), poi Coba in battuta fa 21-20. Controsorpasso Vallefoglia con un ace di Giovannini (22-23), nuova parità con Visentini (23-23). Vantaggi inevitabili: risolve la solita Haak per il 26-24.

Tabellino

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY - MEGABOX VALLEFOGLIA 3-1

(23-25,25-23,25-22,26-24)

Prosecco DOC Imoco: Piani 14, De Kruijf 8, Gennari 9, De Gennaro, Haak 15, Bugg 3, Fahr 13, Bardaro, Visentin 1, Novello 3, Merit 2, Moroni 2, Coba 1. All.Lionetti

Megabox: Provaroni, Passaro, Cecconello 8, Panetoni, Mingardi 11, Grosse-Scharman 3, Mancini 8, Giovannini 14, Kosheleva 9, Gardini 9.All. Pistola

Arbitri: Zanussi e Sessolo

Durata set: 26',29',28' - Muri 10-10, Aces 8-4, Errori Battuta 11-18 - Spettatori: 600.