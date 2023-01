Volley A1 femminile, l'Imoco Volley batte anche Vallefoglia e allunga in passo in vetta

Vincere per allungare il passo. Malgrado l'esito dell'anticipo di stasera non fosse affatto scontato. Gli impegni tra campionato e coppe continuano a susseguirsi a getto pressochè continuo (martedì 24 si giocherà, sempre al PalaVerde, contro Cuneo per i quarti di Coppa Italia in gara unica) ma la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano era fortemente intenzionata a sfruttare la chance offerta dal calendario per incrementare il distacco dalle dirette inseguitrici. Così è stato: Novara è andata a vincere a Scandicci dopo cinque tiratissimi set e le toscane sono ora distanti cinque punti.

Missione compiuta dunque, ma non senza difficoltà: la Megabox Ondulati Vallefoglia si è dimostrata squadra ostica e ben costruita, capace di sfilare un set alle campionesse d'Italia e del Mondo, che però appena hanno alzato il livello di gioco si sono portate a casa la posta piena piuttosto agevolmente. Il 3-1 finale (25-27, 25-18, 25-17, 25-20) si può spiegare esattamente in questa maniera.

La serie A1 dunque, per due settimane, può andare in soffitta: già tra tre giorni Wolosz e compagne inizieranno l'opera di difesa della coccarda tricolore, che da tre stagioni consecutive staziona sulle maglie gialloblù. E che non sarà per nulla facile scucire...

LA PARTITA - Questo il sestetto scelto da Santarelli: Wolosz-Haak, De Kruijf-Fahr, Plummer-Gennari, libero De Gennaro.

Avvio equilibrato, con Haak che prova ad imporre la sua classe sfruttando una buona difesa di Gennari (7-5). Ben presto però si accende un campanello d'allarme: Aleksic a muro e D’Odorico al servizio riportano avanti le marchigiane (8-9). La serie biancoverde non si arresta: Kosheleva, Drews e D'Odorico allungano (12-16) costringendo Santarelli al time out. Haak e Gennari non ci stanno (15-16), ma il tentativo risulta vano in quanto Drews sfrutta l'occasione del 17-20. Nuovo break di Conegliano, con Haak che acciuffa il set point (24-23), Vallefoglia è brava a restare attaccata e a portare la sfida ai vantaggi. Chiude una D'Odorico ispiratissima a muro, bloccando Haak. 25-27 e strada per le pantere che si mette subito in salita.

Secondo set che vede una reazione veemente delle pantere; De Kruijf è protagonista del primo significativo break (6-1). Hancock e Drews, coppia statunitense che più di un problema creerà nell'arco del match, dimezzano lo svantaggio (7-4), ma Wolosz e Haak non perdonano (10-4). La Regina del Nord sfrutta gli inviti a nozze del capitano per allungare ancora (16-7). Entra l'ultima arrivata Samedy per dare il suo contributo, ma a pareggiare i conti sarà Fahr, con il colpo del 25-18.

Obbiettivo accelerare. Gennari mura per il 6-3, Drews riacciuffa prontamente le pantere (8-8). Il punto di svolta, sul 13 pari, è il turno al servizio di Squarcini. Una delle utlime arrivare infila quattro ace incredibili ed in un batter d'occhio si passa sul 20-13. Il sorpasso è un fatto praticamente acquisito: il terzo set si chiude sul 25-17.

A dir poco squillante anche l'avvio di quarto sert: Haak mura e attacca per il 6-1. Il pubblico del PalaVerde trascina le proprie beniamine e le urbinati non riescono più a rientrare (11-4). Almeno momentaneamente, perchè con la forza della disperazione si portano a -1 (18-17). Wolosz, MVP e capitano indiscusso, continua ad ispirare e a beneficiarne è Plummer, che realizzando il 20-17 scaccia i fantasmi. Dell'americana anche il 23-18, mentre a sigillare il match è ancora una volta Alessia Gennari (25-20).