Volley A1 femminile, Conegliano vede le streghe ma riesce a battere Chieri

Tutto l'ambiente temeva molto questa sfida e le previsioni si sono tramutate in realtà. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha sì ottenuto la sedicesima vittoria in altrettante partita, ma per 3-2. La Reale Mutua Fenera Chieri, sulla scia di quanto sta facendo sul suolo europeo, ha confermato lo status di squadra ostica costringendo le pantere ad una rimonta difficilissima e sfiorando per un attimo la clamorosa vittoria.

Ne deriva che le distanze in classifica si sono accorciate: l'Allianz Vero Volley Milano ora insegue a tre punti e sarà necessario mantenere lucidità e concentrazione. Ben sapendo che la cosa è tutt'altro che facile dati gli impegni che si susseguono a ritmo alquanto vertiginoso.

A salvare l'imbattibilità delle gialloblù sono state principalmente in due: Isabelle Haak, 28 volte a segno, e Monica De Gennaro, MVP, che con le sue difese è risultata essenziale come tante altre volte in questi anni.

Di riposo dunque non se ne parla: già tra due giorni sarà di nuovo tempo di Champions, con le ragazze di Daniele Santarelli che ospiteranno ancora al PalaVerde il Resovia. Il match, benchè i quarti siano già stati raggiunti, sarà fondamentale per ottenere il ranking più alto possibile in vista della definizione degli accoppiamenti della fase ad eliminazIone diretta della massima competizione europea.

La partita

Santarelli sceglie Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Lanier-Plummer, libero De Gennaro.

La stanchezza non sembra abitare in casa gialloblù. La partenza è convincente (4-1), con Weitzel che prova a replicare, ma senza grande successo (10-4). Sul 14-9 c'è un segno premonitore: Fahr accusa un risentimento agli addominali e deve essere sostituita da Squarcini, il cui apporto sarà determinante. Haak porta le pantere sul 18-11 e niente lascia presagire quel che sta per accadere. Grobelna inizia a macinare punti e il divario in pratica si dimezza (22-18). A segno Haak per il 23-18, poi è Omoruyi a vestire i panni della trascinatrice e riuscirà clamorosamente a pareggiare (23-23). Ai vantaggi la coppia Kingdon - Gray riesce ad avere la meglio e a permettere alle biancoblù di vincere 26-28 il primo set.

Conegliano è chiamata ad una reazione immediata e con Haak spezza l'equilibrio iniziale della seconda frazione (7-5); De Gennaro riesce nell'impresa di realizzare un punto direttamente dalla difesa (20-15) che di fatto toglie alle piemontesi la possibilità di recuperare. Lubian e Haak chiudono i conti sul 25-19.

Il terzo parziale viene giocato punto a punto fino al colpo di Haak che determina il 18-16. A questo punto Chieri alza la guardia in difesa e riesce a restare attaccata al match ed un'invasione di Wolosz le regala il sorpasso (19-20). Wolosz ed Haak non ci stanno (21-20), ma Grobelna ed un ace di Omoruyi ribaltano ancora tutto (21-23). Entra Lanier ma è poco fortunata: il suo attacco centra il nastro e termina fuori (21-24); facile per Skinner andare a segno e regalare l'1-2 alle ospiti (21-25).

Le biancoblù iniziano a sognare un clamoroso colpaccio andando sull'1-3, risponde Lanier per il 7-7. Sul 12-10 Bregoli chiama time out nel tentativo di spezzare il ritmo, ma Haak mette giù il 17-14. Le pantere sembrano in procinto di portare in porto la nave per quanto riguarda il quarto set, ma Grobelna mette ancora i brividi (23-22). Che diventeranno più forti quando Omoruyi fa 23 pari. Botta e risposta Haak - Zachaiou e di va ai vantaggi (25-25). Dove succede di tutto. Sul 26-27 Chieri potrebbe chiudere, ma Haak salva tutto (27-27). Sarà la fuoriclasse svedese a murare per il 30-28 e a riacciuffare il tie break quando tutto sembrava perduto.

Conegliano può così esultare per lo scampato pericolo e riparte al meglio con Squarcini (5-2). Il cambio di campo avviene sull'8-5, poi Lanier dai nove metri fa centro per il 10-6. Haak ha l'opportunità di allungare ancora (12-7), ma la chiusura è affidata a Cook per il 15-9 finale.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-REALE MUTUA FENERA CHIERI 3-2

(26-28,25-19,21-25,30-28,15-9)

Prosecco DOC Imoco: Haak 28, De Gennaro, Lanier 17, Lubian 11, Plummer 21, Robinson Cook, Wolosz, Bardaro NE, Bugg, Gennari, Fahr 1, De Kruijf 1, Lanier 17, Squarcini 11, Piani NE. All. Santarelli

Reale Mutua: Malinov 3, Grobelna 23, Weitzel 12, Gray 6, Kingdon 7, Skinner 4, Spirito, Morello, Anthouli, Papa ne, Zakchaiou 4, Kone ne, Rolando. All. Bregoli

Arbitri: Puecher e Salvati

Spettatori: 4.791

Durata set: 31′,25′,20′,36′

Note: Errori battuta: Co 23,Ch 13;Aces: 10-6; Muri: 5-6.

MVP: De Gennaro