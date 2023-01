Serie A1 femminile, l'Imoco Volley non si ferma e regola la pratica Busto Arsizio in quattro set

La sfida tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e la Unet E-Work Busto Arsizio è da sempre considerata una grande classica del campionato di A1 femminile e nelle fasi iniziali sembrava effettivamente che qualche sorpresa potesse scapparci. Nulla di tutto questo: la reazione delle campionesse del mondo è stata di quelle convincenti e alla fine il risultato di 3-1 (23-25, 25-18, 25-18, 25-21), ottenuto anche grazie alla spinta del pubblico del PalaVerde (anche oggi sold out), certifica ancora una volta il valore di un gruppo che non è intenzionato per nessuna ragione a mollare la posizione che occupa. Non c'è però tempo per rifiatare: le pantere mercoledì prossimo ospiteranno il Mulhouse per la quarta giornata della fase a gironi della Champions: obbiettivo archiviare il discorso qualificazione diretta ai quarti di finale.

LA GARA - Daniele Santarelli lascia a riposo per problemi fisici Lubian e Pericati e punta su Wolosz-Haak, Squarcini-Fahr, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro.

Parte bene Conegliano, ma il 5-0 di Busto, autrice principale Zakchaiou, mette il match in salita (9-12). Santarelli chiama time out, ma l'andamento del primo set non si modifica sostanzialmente. Il muro biancorosso determina il 14-18. Wolosz suona la carica e, grazie al suo turno in battuta, le pantere tornano sotto (17-18), ma Omoruyi fa centro dai nove metri (19-23). Muro ancora protagonista, ma dalla parte opposta (21-23), poi tre palle set con Degradi (21-24). De Gennaro e compagne ne annullano due (23-24), ma nulla possono sul colpo di Montibeller (23-25).

Gli oltre cinquemila del PalaVerde non prendono in alcun modo in considerazione l'idea di una sconfitta e spingono le beniamine alla riscossa. Haak e Plummer iniziano a carburare (10-7), Omoruyi continua ad esser ispirata e trova la parità (10-10). Haak comincia a sciogliere il braccio e, in collaborazione con Robinson Cook, trova il primo significativo break (16-12). Bene anche Plummer e De Kruijf (19-14), poi Gennari mura per il 24-18. Di Haak il punto del pari (25-18).

Obbiettivo accelerare: le bustocche tuttavia restano incollate fino al 10-10, per poi cedere intorno a metà parziale (16-12). Un paio di errori delle pantere rimette in gioco le farfalle (17-16) ma è un fuoco di paglia dato che i due ace di Haak valgono il 22-16. Chiude De Kruijf e il punteggio finale ricalcherà fedelmente quello del set precedente (25-18).

Robinson Cook, migliore in campo con 15 punti e l'87% in ricezione, è protagonista del primo allungo (4-2) ma le pantere devono fare i conti con l'orgoglio delle brianzole, che grazie all'ace di Zakchaiou ribalta il punteggio in maniera decisa (8-10). Controbreak Conegliano con Wolosz e Haak (13-12), che poi allungherà ancora (18-15). Sembra la giocata risolutiva, ma non sarà così: Omoruyi ci tiene a far bella figura al cospetto delle ex compagne e realizza il 22-21, Haak però non ne vuol sapere di prolungare il match e ristabilisce le distanze (23-21). Tre match point grazie al muro di Robinson (24-21), sfrutta il primo Haak per regalare a Conegliano la vittoria numero 14 su 15 partite disputate.