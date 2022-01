Il campionato dell'Imoco Volley ricomincia alla grande: Casalmaggiore sconfitta in tre set

Non si è sentita la prolungata inattività per quanto riguarda le gare di campionato. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ha tenuto fede alle premesse della vigilia piegando per tre set a zero la Trasporti Pesanti Casalmaggiore (25-16, 25-23, 25-18) in una partita che, malgrado alcune giocatrici non fossero al meglio (Robin De Kruijf è rimasta a riposo per un problema ad un polpaccio), non ha avuto storia se non nel secondo set. Contro una squadra rimaneggiata (diverse giocatrici erano in quarantena tra cui l'ex Marta Bechis) le gialloblù sono riuscite ad imporre da subito il loro gioco, dimostrando compattezza e forza nei pochi momenti di difficoltà. Il risultato non può che essere una diretta conseguenza di questo. I tre punti valgono dunquela riconquista del primato in classifica insieme a Monza e Scandicci (due sono le partite da recuperare).

LA GARA - Daniele Santarelli manda in campo il seguente sestetto: Giulia Gennari al palleggio con Egonu opposta, Vuchkova e Folie al centro, Sylla e Omoruyi schiacciatrici, libero De Gennaro.

Partono forte le pantere con Folie e Gennari (3-1), ma le rosanero un po' di fastidio sono intenzionate a darlo con Di Maulo (5-7). Egonu ci mette il muro (12-10) ed è Sylla ad allungare (15-11). A mettere la parole fine per quanto riguarda il primo set è ancora Gennari (20-15). Il primo set si chiuderà con un nettissimo 25-16.

Ben più equilibrato il secondo, in cui Conegliano dovrà sudare le proverbiali sette camicie per portarlo a casa. Sylla è ispirata, ma la ricezione soffre un po': ne è la testimonianza il servizio vincente di Braga (5-7). Si assiste ora a continui botta e risposta, fino al 22 pari, messo a segno da Folie. Decisivo sarà il turno in battuta di Egonu: suo l'ace del 23-22 e la successiva azione che determina il 24-22 di Folie. Chiude Sylla, migliore in campo oggi con 12 punti complessivi.

Le cremonesi cercano di dare noia anche in avvio di terzo set (6-6), ma è ancora una volta il muro, di Sylla in primis, a spostare gli equilibri (11-8). E' fondamentale nell'economia della partita l'ace di Gennari (18-12), che spezza di fatto le velleità di rimonta avversarie: il 25-18 finale è lo specchio fedele di quanto si è visto al PalaVerde.