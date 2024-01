Champions, Conegliano non sbaglia nemmeno contro il Resovia: 3-1

Non conosce soste il percorso netto dell'Antonio Carraro Imoco Conegliano, che continua a mietere vittime. Ultima della serie la squadra polacca del Resovia, battuta 3-1 malgrado la qualificazione ai quarti già ottenuta nel precedente incontro. La squadra di Daniele Santarelli però, malgrado abbia ceduto un set, non era in vena di regali e ha ampiamente compiuto il proprio dovere, ottenendo i tre punti e chiudendo dunque il girone a punteggio pieno.

E' stato un match quasi somigliante ad un'amichevole, con Wolosz e compagne che comunque hanno voluto onorare l'impegno e non regalare nulla, cosa che poi è avvenuta. Proprio il capitano è risultata la migliore in campo togliendosi la soddisfazione di realizzare 5 punti e distribuendo il gioco con la consueta maestria (a trarne giovamento sono state principalmente Haak, 18 punti, e Plummer, 21).

La Champions per qualche settimana va in letargo: le pantere, che meritatamente sono entrate tra le migliori otto, aspettano la vincente tra il VakifBank, campione in carica, e lo stesso Resovia, passata come miglior terza, che si affronteranno nei playoff.

La partita

Santarelli sceglie come sestetto Wolosz-Haak, Gennari-Plummer, De Kruijf-Squarcini, libero De Gennaro.

Che le gialloblù vogliano subito mettere le cose in chiaro è evidente: gli attacchi di Haak e De Kruijf lo dimostrano (7-2). Orosova riduce il gap (8-5). Il Resovia con due muri ristabilisce la parità (13-13), ma Wolosz, Squarcini e Plummer sono protagoniste delle iniziative decisive (25-16).

Inizia sul filo dell'equilibrio il secondo set, rotto da Plummer e Piani (13-11). Antiga ferma il gioco ma non sembra servire poichè Plumer allunga (18-14). L'orgoglio delle polacche porta Kalandadze e Orosova a tornare a contatto (22-21). Il Resovia, galvanizzato, guadagna due palle per chiudere (22-24), ci riesce al secondo tentatico per il 23-25.

Conegliano parte subito all'attacco nella terza frazione con Gennari e Plummer (per quest'ultima 21 punti totali con 3 aces e il 67% di efficacia offensiva), risposta ospite con l'ace di Slagowska (4-4). Gennari e De Kruijf non ci stanno (12-8) e il Resovia non riesce più a restare in gara (18-12). Ancora Plummer letale al servizio (21-13); a quest'ultima l'onore di chiudere sul 25-16.

C'è la volontà di chiudere e a farsene carico sono Plummer e Gennari (6-2). L'americana è scatenata e allunga sul 12-5. Non c'è più gara e le pantere chiudono su un 25-11 che non ammette repliche.

Il tabellino

A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-DEVELOPRES RESOVIA 3-1

(25-16, 23-25, 25-16, 25-11)

A.Carraro Imoco: Wolosz 5, Haak 18, Plummer 21, Fahr ne, Squarcini 7, De Gennaro, Piani 3, Gennari 10, De Kruijf 13, Bugg, Bardaro, Lubian ne, Lanier ne, Visentin ne. All.Santarelli.

Resovia: Makarowska, De Paula, Wenerska 1, Centka 10, Szczyglowska, Szlagowska 2, Coneo 2, Kubas, Kalandadze 9, Kowalska, Jurczyk 7, Orvosova 12, Obiala. .All.Antiga

Arbitri: Mokry (Svk) e Ozbar (Tur)

Durata set: 21’ – 28’ – 22’ – 18’

Note: Errori battuta Co 14, Re 8; Aces: 9 – 3; Muri: 11 – 6 ; Errori attacco: 9 – 11

MVP: Wolosz