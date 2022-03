Per l'Imoco Volley un recupero amaro: Novara vince 3-1

Questa volta alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano il miracolo non riesce e la sconfitta è inevitabile. In Coppa Italia si era creata una situazione analoga, con le ragazze di Daniele Santarelli sotto 2-0 per poi riuscire a rimontare, questa volta la Igor Novara, davanto ad un pubblico delle grandi occasioni, è stata più scaltra ed è riuscita a chiudere. La grande classica di questi ultimi anni è andata appannaggio delle piemontesi, che hanno vinto 3-1 (25-19,25-21,23-25,25-19) approfittando di ogni singolo passaggio a vuoto delle campionesse uscenti, per le quali il primato in regular season appare sempre più complicato da riacciuffare. Non sono bastati i 19 punti di una Paola Egonu sempre ispirata, così come la ritrovata rosa al completo, ad eccezione di Fahr, in panchina con la maglia del secondo libero. Un recupero dunque indigesto per le gialloblù, che ora dovranno ritrovare energie e motivazioni: domenica al PalaVerde arriverà una delle squadre più forti e più in forma del momento, la Savino Del Bene Scandicci e sarà vietato sbagliare se si vuole recuperare terreno in classifica (Wolosz e compagne sono terze, sorpassate proprio dalle azzurre di Lavarini).