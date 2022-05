Volley serie A1, l'Imoco Volley è campione d'Italia

Era in palio il match point in un'Arena ribollente di entusiasmo ed è stato sfruttato, pur con qualche sofferenza di troppo. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vince al tie break gara 4 e conquista il quinto scudetto della sua storia, il terzo titolo stagionale dopo la Supercoppa di Lega e la Coppa Italia. Quello di stasera è l'ennesima vittoria di un gruppo straordinario, che ha dovuto affrontare e superare tante difficoltà ma che ha avuto il merito di restare sempre sul pezzo ed incollato ai vari obbiettivi, e di un allenatore che ancora una volta si è dimostrato formidabile, gestendo al meglio una rosa non semplice. In Brianza è stata una maratona: la Vero Volley Monza ha fatto di tutto per portare la serie alla "bella" riuscendo per due volte, precisamente nel secondo e nel quarto set, a rimontare, ma questa volta non c'è stato nulla da fare: le pantere hanno portato a termine la missione e possono festeggiare più che legittimamente. Tra dieci giorni c'è la possibilità di rendere meravigliosa quest'annata: a Lubiana il 22 maggio ci sarà da difendere un'altro titolo, quello più importante, vale a dire la Champions nella finalissima contro il Vakifbank Istanbul. Un'altra sfida infinita.