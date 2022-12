Pallavolo femminile, l'Imoco Volley torna sul tetto del mondo

Soltanto nella scorsa estate sembrava pura follia invece è tutta verità. I tifosi gialloblù avevano provato una stretta al cuore quando avevano visto partire alcune delle atlete più rappresentative, Paola Egonu (oggi dall'altra parte della rete) e Myriam Sylla su tutte, ma la loro squadra ancora una volta si è superata. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano torna dopo due anni sul tetto del mondo battendo nella finale gli eterni rivali del VakifBank di Istanbul per tre set ad uno (25-18, 22-25, 25-21, 25-21) ed emulando i colleghi maschi della Sir Safety Susa Perugia, che hanno conquistato il loro trofeo esattamente una settimana fa in Brasile.

Per le pantere è il secondo titolo messo in bacheca dopo la Supercoppa vinta tre settimane fa a Firenze, chiara testimonianza che si può restare competitivi anche dopo addii importanti e dolorosi, come le giocatrici sopra citate. Impossibile non sottolineare i meriti di una società che per sostituirle non ha sbagliato nemmeno una mossa, dimostrando grande programmazione e competenza, così come quelli di squadra e allenatore, con Daniele Santarelli che ancora una volta si è dimostrato infallibile in tutto e per tutto. E ci sarà la volontà di non fermarsi qua, questo è certo.

LA PARTITA - Questo il sestetto scelto dal tecnico umbro: Wolosz-Haak, De Kruijf-Lubian, Plummer-Robinson Cook, libero De Gennaro.

Partenza lanciata con Haak e Plummer (3-0), Egonu con un ace pareggia i conti (5-5). Nuovo allungo gialloblù con la coppia americano svedese (9-6). Importante si rivela il break siglato da De Kruijf e Wolosz (12-7), che toglie all'avversario ogni possibilità di rimettersi in carreggiata. A trovare il punto che assegna il primo set è Plummer: 25-18 e Conegliano che passa subito avanti.

La partita ovviamente non è finita e c'è da attendersi la reazione delle campionesse d'Europa e del Mondo in carica. Si inizia sul filo dell'equlibrio (6-6), poi Egonu mura due volte e le padrone di casa scappano (6-9). Haak commette un brutto errore e la forbice si amplia (6-10). Le pantere non si scompongono e con un parziale di 6-1 capovolgono il parziale (12-11). Il tutto dà nuovo slancio alle italiane, che con Haak volano sul 17-13, ma che non riescono a gestire il vantaggio: Gabi sale in cattedra ed è protagonista del controbreak che porta al 17 pari. Egonu spinge (20-22), poi è Gabi a trovare la parità con il mani out del 22-25.

C'è da ripartire e Conegliano lo fa con il muro di Haak (6-3). Primo strappo con Robinson Cook, che realizza il 13-9. De Kruijf è precisa sotto rete e fa 18-12. Gabi non si arrende e con una serie di colpi dimezza lo svantaggio, poi Consu realizza dai nove metri per il 18-16. E' il momento di difendere e contrattaccare: Haak segna il 22-18, ma Egonu non vuole saperne di arrendersi (23-21). A risolvere tutto è il muro di Robinson Cook: 25-21 e pantere che passano nuovamente a condurre.

Anche il quarto set parte bene per le venete (7-5), che però devono subire il controbreak con Egonu (7-8). E' duello tra stelle: Haak chiama (13-10), Egonu risponde (14-14). L'episodio decisivo intorno a metà gioco: il servizio di Plummer trova la riga e vale il 17-14. Le turche ne patiscono a livello psicologico e subiscono l'ennesima giocata di Haak, che verrà dichiarata miglior giocatrice del mondiale (20-16). Non c'è più partite e le pantere conducono a termine la missione alla grande: 22-17 e giochi definitivamente chiusi.