L'Imoco Volley cerca il riscatto in gara 2

Dopo aver perso inopinatamente la partita di esordio della serie di finale scudetto la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è chiamata a reagire da subito per riaprire prontamente il discorso. Non sarà ovviamente facile: domani un'Arena completamente esaurita da giorni ospiterà gara 2, con la Vero Volley Monza che spera nell'appoggio del proprio pubblico per continuare a dare vista al sogno che si è costruita espugnando proprio il PalaVerde. Si giocherà alle ore 20:30 e si prevede un'altra battaglia ricca di spettacolo e colpi di scena.

LE EX - Diversi sono gli incroci: si parte da coach Marco Gaspari (2012/14 a Conegliano), per poi passare alle giocatrici Anna Danesi (2016/19) e Gaia Moretto (2018/19). Nelle fila gialloblù l’ex è Kathryn Plummer, a Monza nella fase finale della stagione 19/20, poi interrotta dalla pandemia.

PRECEDENTI - Sono 21 le sfide complessivamente giocate: 18 sono le vittorie di Conegliano, 3 di Monza. Va sottolineato che nella corrente stagione le due squadre si sono affrontate già 5 volte: in campionato le brianzole si sono imposte per 3-1 e 3-2 al PalaVerde. Per quanto riguarda la Champions due sono le vittorie gialloblù, 3-1 in casa e 3-0 in trasferta.

LA VIGILIA DEL COACH - Tocca come di consueto a Daniele Santarelli presentare il match: "In una finale scudetto con le gare così ravvicinate fortunatamente c’è poco tempo per pensare a quello che è stato e bisogna invece subito concentrarsi sulla partita seguente, avendo ben presente quello che abbiamo fatto di positivo e quello che invece non è andato. Ovviamente il rovescio della medaglia è che sia noi che loro dovremo gestire le energie dopo sfide lunghe e intense, non è sempre semplice. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile contro una squadra in un ottimo momento, non ci aspettavamo però così tanti alti e bassi da parte nostra che hanno favorito un’avversaria come Monza che invece non ha mollato mai. In gara2 dobbiamo provare ad essere più attente e più concentrate in certi momenti del match. Avevo detto alla vigilia che mi aspettavo una serie lunga e non dobbiamo preoccuparci troppo per aver perso il fattore campo con la sconfitta nella prima partita, domani lì da loro avremo l’occasione per rifarci. A Monza ci sarà il tutto esaurito e si preannuncia un’altra bellissima partita che offrirà spettacolo, tutte le partite di quest’anno tra noi e Monza sono state belle sfide, sono certo che anche gara2 sarà così, noi siamo pronte alla battaglia".