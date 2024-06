Per Conegliano sarà una Champions più "snella"

Mentre gran parte delle atlete sono impegnate con le rispettive nazionali la Prosecco Doc Imoco Conegliano guarda già alla stagione che verrà.

Uno dei titoli che dovranno essere difesi a denti stretti sarà sicuramente la Champions League, che dal 2024/25 cambierà format. O meglio, tornerà all'antico.

La Cev ha stabilito che le Superfinals non devono più essere disputate e che si deve tornare alla Final Four. Cosa che non avviene da Berlino 2019.

La nuova formula è stata ufficializzata sabato scorso dal Consiglio di amministrazione della CEV che ha spiegato come questa scelta sia stata presa tenendo conto delle decisioni della FIVB sui calendari internazionali.

La Champions League 2024-2025 non avrà più quindi la finale secca ma tornerà a giocarsi sulla formula che prevede semifinali e finale 1° e 2° posto. Anche la finale per il 3° posto sarà soppressa.

Per i sorteggi appuntamento alle ore 12 di martedì 16 luglio.