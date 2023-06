Serie A1 femminile, l'Imoco Volley continuerà a contare sull'esperienza di Alessia Gennari

Una rosa forte, che punta a vincere tutto, deve necessariamente annoverare giocatrici pronte a rispondere presente quando chiamate in causa. La Prosecco Doc Imoco Conegliano non vuole assolutamente lasciarsi scappare Alessia Gennari (1991), che dunque viene confermata e che per la seconda stagione consecutiva vestirà la maglia gialloblù.

Coach Daniele Santarelli ha dunque scelto di non privarsi del contributo dell'esperta schiacciatrice di Parma, giunta un anno fa dalla Vero Volley Monza e sempre pronta a rispondere al meglio alle sollecitazioni del suo allenatore. Decisiva nella scelta del club anche la capacità di tenere unito il gruppo nei momenti topici di un'annata che ha comunque portato in dote quattro trofei su cinque disponibili.

Le impressioni di Alessia

La schiacciatrice, all'ufficio stampa del club, traccia un bilancio di questa prima stagione da pantera: "Il mio bilancio della prima stagione a Conegliano non può che essere positivo, ero venuta per giocare insieme a grandi campionesse e per vincere, ho realizzato entrambi gli obiettivi. Sono molto contenta di essere qui anche il prossimo anno in un club così ambizioso e attrezzato. Qui sono tornata dopo tanti anni a cucirmi sul petto lo scudetto, il secondo della mia carriera, e ho potuto laurearmi con la squadra campione del Mondo, una cosa che succede veramente a poche giocatrici quindi sono orgogliosa di quello che abbiamo fatto e felice della scelta di venire alla Prosecco DOC Imoco".

Il futuro si prospetta ancor più ambizioso e stimolante: "Ora guardiamo al prossimo anno, sarà una stagione molto dura perchè si alzerà il livello della competizione con squadre che si sono rinforzate e avversarie sempre più temibili, ma noi partiremo per ripeterci, anzi per fare ancora meglio dell’annata scorsa guardando anche alla Champions League dove possiamo certamente spingerci più avanti. Nel campionato italiano siamo le campionesse in carica, ma non so se partiremo con i favori del pronostico sulla carta, quindi dovremo dare ancora di più, lavorare per crescere con il vantaggio di avere quasi tutta la squadra confermata e un affiatamento importante che potrà darci un vantaggio rispetto alle squadre nuove. Insomma ci sarà da divertirsi!".

Infine un messaggio al pubblico: "Veramente lo conoscevo già, ma da avversaria! Averlo dalla mia e dalla nostra parte è stata una sensazione unica, questo del pubblico è un altro dei nostri punti di forza, ci sentiamo tutt’uno con i tifosi e ci danno una grande carica, come successo nell’ultima finale scudetto dove i nostri tifosi hanno fatto la differenza. Mentre facevo riscaldamento prima di gara5 avevo la pelle d’oca per il calore e le emozioni che trasmetteva l’ambiente del Palaverde, e alla fine la festa è stata incredibile dopo che ci hanno sostenuto dalla prima all’ultima palla, anche quando eravamo in difficoltà. E’ bello giocare per un pubblico così e sono contenta di ritrovarli anche la prossima stagione".