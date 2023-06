Serie A1 femminile, l'Imoco Volley continuerà a parlare americano: confermate anche Robinson e Plummer

Sulla strada della continuità, per un futuro ancora più vincente. La Prosecco Doc Imoco Volley ha annunciato la conferma di due atlete di spicco, entrambe di nazionalità statunitense e schiacciatrici di professione: si tratta di Kelsey Robison Cook (1992) e Kathryn Plummer (1998), che vestiranno la maglia gialloblù rispettivamente per la quarta (anche se non consecutiva) e terza stagione. Il roster prende dunque sempre più forma e Daniele Santarelli continuerà ad avere a propria disposizione due preziose alternative, capaci di togliere le castagne dal fuoco in parecchie situazioni intricate.

Una campionessa olimpica a disposizione del gruppo

Storia piuttosto particolare quella dell'esperta giocatrice, medaglia d'oro alle ultime olimpiadi con la sua nazionale. La sua avventura con le pantere era iniziata nel 2015/16, annata al termine della quale queste ultime avevano vinto il primo scudetto della storia (l'ultimo punto di quella finale ironia della sorte era stato suo). Poi un lungo girovagare tra Turchia, Cina e Giappone e il grande ritorno nel corso della scorsa estate. Per Kelsey dunque, se si considera anche una breve parentesi nel 2017, sarà la quarta stagione in gialloblù e continuerà dunque a rappresentare un'arma importante per coach Santarelli.

La giocatrice americana è ovviamente felicissima: "Sono molto grata al club che mi ha dato la possibilità di ritornare lo scorso anno ed ora sono molto soddisfatta di poter giocare un’altra stagione con Conegliano. Amo la nostra squadra e il nostro staff, qui c’è tutto per giocare al massimo livello, un team forte, organizzato e ambizioso in cui ogni giorno ci si impegna per migliorare. È un ambiente ideale per allenarsi e gareggiare con obiettivi sempre importanti e sfidare i top team italiani ed europei. Dopo la scorsa stagione che abbiamo chiuso alla grande con la vittoria dello scudetto saremo ancora in lizza per tutti i trofei, spero che l’anno prossimo potremo portare a casa altre coppe e un altro titolo italiano!". Importante anche poter contare sulla spinta del pubblico del PalaVerde: "Non c’è niente di meglio che giocare un campionato in casa al Palaverde. I nostri tifosi sono fantastici e non vedo l’ora di vivere altri momenti con loro. Me li ricordavo caldissimi e ne ho avuto la conferma quest’anno, nella finale c’era un ambiente elettrizzante, è stato bellissimo e vogliamo rivivere quei momenti anche il prossimo anno, insieme".

Crescita esponenziale

I miglioramenti fatti evidenziare nelle due stagioni in cui ha vestito la maglia gialloblù in tutti i fondamentali, specie quello d'attacco, hanno fatto sì che si facesse largo nella nazionale stautinitense malgrado l'agguerrita concorrenza e che ovviamente contribuisse ai successi della società gialloblù. Che per nessuna ragione non si è voluta privare del contributo di Kat.

La sua reazione non può che essere la seguente: "Sono entusiasta di tornare a Conegliano per la terza stagione, in questi anni sono cresciuta moltissimo e sia sul campo come giocatrice e professionista, sia fuori come persona, conto di proseguire i passi avanti anche nella prossima. L’ambiente che ha creato il club in questi anni è l’ideale per un giocatore, i legami che ho creato con le giocatrici e gli allenatori di questa squadra sono davvero speciali e non vedo l’ora di tornare. La Prosecco DOC Imoco è una delle migliori squadre al mondo per un motivo: sviluppa le sue giocatrici per farle giocare ad alto livello e spero di continuare a farlo". Sui traguardi stagionali: "I miei obiettivi personali sono di continuare a crescere come giocatrice nei momenti importanti delle partite e di essere un elemento su cui la mia squadra possa contare. Ovviamente gli obiettivi della squadra rimangono gli stessi. Vogliamo vincere tutti i trofei possibili e credo che siamo in grado di farlo con la squadra che abbiamo, la concorrenza è forte, ma noi abbiamo un gruppo che sarà sempre lì a lottare per tutti i traguardi.” Messaggio finale: "Infine voglio salutare i nostri fantastici tifosi gialloblù! Sono felicissima di sentirvi al Palaverde a fare il tifo per noi per tutta la stagione! Grazie per tutto il supporto, a presto!!!"