Rimonta mozzafiato e l'Imoco Volley conquista ancora la Coppa Italia

Dopo due set persi in malo modo in tanti avrebbero imprecato ma lasciato andare, non certo la Prosecco Imoco Volley Conegliano, che ha avuto il merito di crederci fino alla fine e ribaltare una situazione che si era fatta difficilissima. Da 0-2 a 3-2 e storia scritta ancora una volta. Per le pantere guidate da Daniele Santarelli, che ha dimostrato ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, di essere un grandissimo allenatore, è la quarta affermazione nella competizione che assegna la coccarda tricolore, la terza consecutiva. E' la vittoria di un gruppo che anche in questa occasione non si è disunito di fronte alle difficoltà - che anche stasera non sono mancate, soprattutto per merito di un avversario che si è confermato di altissimo livello - ed è riuscita a mettere in bacheca l'ennesimo trofeo di un ciclo molto difficilmente ripetibile. L'emozione più grande era tutta sul volto di Johanna Wolosz, il capitano, che ha ricevuto la coppa direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: le amarezze di Istanbul sono oramai alle spalle e questo non è certamente aspetto da sottovalutare.

LA PARTITA - Fiducia alla squadra che ha vinto la semifinale: Wolosz in regia, Egonu opposto, Folie e De Kruijf al centro, Sylla e Plummer schiacciatrici e De Gennaro libero.

Novara ha subito voglia di fare le cose in grande: Hancock si presenta con due ace consecutivi (0-2). L'Imoco non riesce a riprendersi e vede incrementare lo svantaggio per mano di Karakurt (7-14). Diversi errori delle azzurre sembrano riaprire il discorso (13-17), ma Sylla si becca una murata da Karakurt che chiude praticamente le ostilità per quanto riguarda il primo set (17-22). E' la turca a realizzare il punto che porta in vantaggio le compagne (19-25).

Prova a reagire Conegliano con due muri di Wolosz e De Kruijf (3-0), ma il break di Novara fa ancora più male: Daalderop, Karakurt e l’ace di Bosetti ribaltano tutto (4-6). Veemente la reazione delle gialloblù con Folie e Sylla, stavolta brava a muro su Karakurt (10-7). Qui c'è la svolta in negativo per quanto riguarda il secondo set: dopo il pari di Chirichella (10-10) le pantere sembrano perdere il controllo delle operazioni e vanno sotto grazie a Daalderop e la stessa Chirichella (11-17). Entra Omoruyi per dare un po' di freschezza in più, ma non basta: la squadra di Lavarini difende il vantaggio e chiude con Karakurt (19-25).

Terzo set e Santarelli che azzecca una mossa che si rivelerà importantissima: fuori Sylla, dentro Courtney. L'inizio è punto a punto, poi è Plummer a dare il primo strappo (9-5). La stessa californiana ed Egonu allungano ancora, complice qualche distrazione di troppo di Novara (13-17). Daalderop prova a riavvicinare le compagne (15-13), ma Egonu stavolta non è intenzionata a concedere nulla. Il suo muro su Karakurt vale il (21-17). Quattro i set ball, sfrutta il secondo Plummer ed è 25-21.

Conegliano riesce a prolungare la partita ma Bosetti e Karakurt sembrano far capire che sarà ancora dura (2-4). Courtney si fa sentire al servizio ed è 7-5. L'equilibrio verrà presto ristabilito con le due opposte, Egonu e Karakurt, che si scambiano colpi reciproci (11-11). L'azzurra, destinata a lasciare il campionato italiano a fine stagione, prova a far scappare le venete (22-18), ma non è precisa nelle successive circostanze (22-21). A togliere le castagne dal fuoco sono Courtney e la solita Egonu, che realizza il 24-21 con un mani out confermato dal video check. Sarà sempre lei a chiudere con l'aiuto del nastro: 25-22 ed equilibrio ristabilito.

Anche nel tie break non mancano le emozioni: Folie chiama dalla linea di fondo (4-1), Bosetti risponde (6-5). Novara riesce a rimanere attaccata ma nel finale avviene l'episodio decisivo, il muro dui Wolosz su Karakurt (13-10). Egonu regala quattro match point alle campionesse uscenti (14-10), ma Novara, sempre con una Bosetti mai doma, tira fuori gli artigli e si riavvicina (14-13). La ricezione azzurra non può nulla sul diagonale vincente di De Kruijf: 15-13 e Coppa Italia che si colora ancora di gialloblù.

TABELLINO

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-2 (19-25, 19-25, 25-21, 25-22)

Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano: Caravello, Plummer 17, Courtney 7, Butigan ne, De Kruijf 7, Folie 15, Omoruyi 1, De Gennaro (L), Vuchkova ne, Frosini (L) ne, Gennari ne, Wolosz 3, Sylla 4, Egonu 26. All. Santarelli.

Igor Gorgonzola Novara: Imperiali (L) ne, Herbots 1, Montibeller, Battistoni ne, Fersino (L), Bosetti C. 16, Chirichella 11, Hancock 4, Bonifacio 5, Washington 1, Costantini ne, D’Odorico, Daalderop 16, Karakurt 23. All. Lavarini.

Arbitri: Piana e Cerra.

Note: Spettatori 3230. Durata set: 26′, 28′, 33′, 28′, 18′, tot. 2h34′. Conegliano: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, attacco 47%, ricezione 63%-38%, muri 11, errori 29. Novara: battute vincenti 3, battute sbagliate 12, attacco 47%, ricezione 72%-39%, muri 3, errori 23.