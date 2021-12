Prosecco Doc Imoco Volley - Bosca San Bernardo Cuneo, ci sono data e orario

L'ultima uscita è stata quella felice in Polonia, al termine della quale è stata ipotecata, di fatto, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Champions League, poi un riposo forzato abbaastanza lungo. La sfida di campionato casalinga contro Bergamo, che si sarebbe dovuta disputare nel giorno di Santo Stefano, è stata rinviata (al pari di tutte le altre partite programmate per la medesima data) per Covid ma l'attesa di poter reindossare divisa da gioco e ginocchiere sta per esaurirsi. Per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano c'è l'appuntamento con la Coppa Italia con il chiaro intento di difendere il titolo conquistato lo scorso anno nella finale contro la rivale del mommento, la Igor Gorgonzola Novara.

L'avversaria dei quarti di finale sarà la Bosca San Bernardo Cuneo, giunta ottava in graduatoria: si giocherà in gara unica e la vincente accederà alla Final Four di Roma in programma il 5 ed il 6 di gennaio 2022.

I canali ufficiali del club hanno reso ufficiali data ed orario: il fischio di inizio sarà dato alle ore 18 di giovedì 30 dicembre 2021.

E' stato infine precisato che questa partita sarà compresa nell'abbonamento sottoscritto ad inizio stagione. La prevendita sarà attiva su www.imocovolley.it (sezione biglietteria) e su Vivaticket, oltre che nei punti vendita Vivaticket.