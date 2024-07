Conegliano e Cuoredarena insieme per la stagione numero tredici

Cuoredarena – VTV Volley e Imoco Volley, un legame destinato a non sciogliersi. Per la tredicesima stagione consecutiva si rinnova la collaborazione tra le pantere e quest'asociazione all’insegna del tifo e della solidarietà.

Il club di tifosi impegnato nel campo della solidarietà e della beneficenza - si legge nella nota di Cuoredarena - avrà ancora il prezioso e prestigioso sostegno della società, con le Pantere che faranno da madrine alle iniziative sociali in occasione delle gare al Palaverde.

Imoco Volley e Cuoredarena saranno presenti insieme alla tradizionale Festa delle Associazioni di Conegliano, che si terrà domenica 1 settembre per le vie del centro città. Dalle ore 9 alle 18 lo stand gialloblù e lo staff di Cuoredarena attendono i tifosi delle Pantere per ripartire con una nuova stagione di sport, tifo e solidarietà.

Non mancherà nemmeno quest’anno l’attesissima serata “No Pantere… No Party!” dove saranno ufficializzate le pantere-madrine delle associazioni no profit che saranno ospiti al Palaverde in occasione delle gare di campionato per i Social Days. All’evento sarà presente la rinnovata super squadra di coach Santarelli per il primo incontro con i suoi tifosi. In occasione dell’evento ci sarà anche la consegna delle borse di studio in ricordo dell’amico Marco Guerrato alle atlete ed atleti selezionati della società Kosmos Volley di Zero Branco.

A dicembre ci sarà poi il primo dei tre eventi con le associazioni del territorio che sarà dedicato alla LILT, con la giornata “Un Peluche per un Sorriso”. A febbraio 2025 il Social Day sarà “Un Cuore per l’Autismo” dedicato alla Fondazione Oltre il Labirinto, mentre a marzo 2025 “La Bontà Scende in Campo” con l’AIPD Marca Trevigiana. Le tre iniziative vedranno come madrine le Pantere dell’Imoco.

Sport e sociale, dunque, anche nella prossima attesissima stagione delle Pantere gialloblu, grazie alla sensibilità e alla disponibilità dell’Imoco Volley.

Cuoredarena e VTV Volley, dopo quattro anni di collaborazione, hanno reso ufficiale la loro unione dando vita ad una realtà che conta circa 200 soci.

Nella foto il Presidente di Imoco Volley Piero Garbellotto e il Presidente del Comitato Cuoredarena Mauro Zanin assieme ai membri del direttivo di Cuoredarena Paola, Sonia e Mauro, dopo la firma dell’accordo per la stagione 2024/25.