L'Imoco Volley da domani a Lubiana. Santarelli: "E' il finale che volevamo"

Mancano ancora quattro giorni alla partita dell'anno, ma a Conegliano si è già in clima partita. Quello di oggi pomeriggio è stato l'ultimo allenamento in Italia prima della finalissima di Champions di domenica prossima e già nella giornata di domani è previsto il trasferimento della comitiva gialloblù a Lubiana.

C'è stato spazio anche per alcune impressioni dei protagonisti. Uno di questi è il coach Daniele Santarelli, che ha parlato alle telecamere di RaiSport al termine della seduta al PalaVerde:

"A cosa penserlò nelle prossime ore? Alla mia squadra e al tempo che impiegheremo per preparare la sfida nel migliore dei modi. Questo è il giusto finale che volevamo per questo gruppo e per questa squadra che ha fatto grandi cose quest'anno e non solo".

Sarà una sorta di rivincita dopo il mondiale di dicembre ad Ankara: "Sono certo che verrà fuori un match di alto livello, con grandi giocatrici in campo. Ci sarà il tutto esaurito e noi saremo molto felici di questo".