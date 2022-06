Imoco Volley, definito in toto lo staff in vista della prossima stagione

I successi di una squadra arrivano non solo per merito di chi getta tutte le energie possibili sul campo, ma anche di chi svolge un lavoro oscuro ma non meno prezioso dietro le quinte. Ecco dunque che la Prosecco Doc Imoco Volley, nel segno di una continuità che svolge sempre un ruolo più importante, ha ridefinito in toto lo staff che affronterà la prossima stagione.

Il primo ad incassare la riconferma è Marco Da Lozzo, originario di San Vendemiano, a Conegliano dal 2018 dove ha instaurato un feeling profondo con coach Santarelli e lo staff tecnico, un’alchimia e una collaborazione intensa che sta alla base delle strategie di lavoro della squadra gialloblù: “Sono molto felice di iniziare la mia quinta stagione e come ida primo giorno che sono qui, sento l’orgoglio di rappresentare il territorio in cui sono cresciuto. Ringrazio Daniele e la società per avermi rinnovato la fiducia e permesso di lavorare in un contesto d’eccellenza fatto di grandi lavoratori e persone speciali. Ripartiamo dagli stessi obiettivi di sempre per questa nuova stagione che, con il supporto del nostro pubblico, sarà tutta da seguire!”.

Non ci sono novità nemmeno nel settore fisioterapico poichè il Responsabile dei fisioterapisti sarà ancora il modenese Enrico Corradini, rientrato alla base lo scorso anno, che verrà coadiuvato da Ivan Bisetto e dal nuovo ingresso nello staff Francesco Zucca. “Sono molto contento – dice il “fisio” Corradini – di far parte di questa squadra, avere la fiducia della società è motivo di orgoglio e responsabilità.Dopo la passata stagione c’è voglia di riconfermarsi, ma anche tanta voglia di rivincita. Ci aspetta un’altra annata tosta, piena di novità e di impegni, gli avversari non mancheranno. Affronteremo tutto col sorriso e l’entusiasmo che ci ha sempre contraddistinto! Lavorare in un contesto di staff e giocatrici di così alto livello ti stimola a migliorarci sempre di più. Per questo cercherò con il mio contributo, assieme a tutto lo staff sanitario, di dare una mano per raggiungere ancora tanti prestigiosi traguardi! Forza pantere!!".

Infine nessuna variazione nemmeno nel settore medico, capeggiato anche quest'anno dal Medico Sociale, Claudio Dalla Torre, coneglianese di San Fior con grande esperienza di medicina sportiva, ormai un veterano del club gialloblù: “Ringrazio la società dell’opportunità di continuare la mia esperienza in questo gruppo anche nella prossima annata che vedrà tanti cambiamenti nel gruppo squadra; Sono davvero felice e orgoglioso di far parte di questo meraviglioso staff. dove in questi anni abbiamo lavorato in grande sintonia.” Lo staff medico si avvarrà anche quest’anno della preziosa consulenza dei dottori Lorenzo Segre, modenese, e di Vito Lamberti specialista dell’Istituto di Medicina dello Sport di Vittorio Veneto, entrambi confermati.