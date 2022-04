L'Imoco Volley di forza in gara 1 di semifinale: Scandicci giù in tre set

L'ambiente era turbato dal nuovo infortunio occorso a Sarah Fahr (oggi nuovamente operata), ma questo non ha impedito alla Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano di iniziare al meglio la serie di semifinale scudetto. La pur ostica Savino Del Bene Scandicci nulla ha potuto e ha dovuto inchinarsi, pur giocando una buona partita, in tre set (25-23, 25-21, 25-21) contro una squadra, quella di Daniele Santarelli, decisa a lottare per riconquistare il tricolore. Le cose dunque si mettono nel migliore dei modi per Wolosz e compagne, che ora potranno chiudere il discorso nella seconda partita in programma sabato sera al Pala Rialdoli.

LA PARTITA - Santarelli manda in campo la seguente formazione: Wolosz-Egonu, Sylla-Plummer, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro.

Si parte con le padrone di casa che mettono il naso avanti con Plummer (5-4) ma due errori consecutivi delle stesse segnano il primo sorpasso (6-8). Scandicci ci crede e allunga ancora (7-11). Malgrado Folie la situazione per le pantere non migliora le biancoblù ne approfittano per allungare ancora con Lubian e Malinov (9-15). Il set sembra avviarsi al termine con il muro di Malinov (10-17), ma la squadra di Barbolini non sa di dover fare i conti con la reazione di Conegliano, che inizia a recuperare terreno con Sylla ed Egonu (15-18). La prima pareggia i conti (22-22) e annulla un divario che stava diventando corposo. Sul 23 pari il break decisivo: lo mette a segno l'ace di Egonu e il muro di De Kruijf per il 25-23 finale.

Sembra tutto facile in avvio di seconda frazione per le pantere (6-0), ma Scandicci, con Malinov al posto di un'Antropova in serata tutt'altro che brillante, risale la china. Alcuni errori importanti fissano il punteggio sul 20-17 in favore di Conegliano, che proprio in questo frangente alzerà il ritmo e andrà a chiudere ancora con De Kruijf (25-21).

Scandicci non vuole abbandonare troppo presto la scena e inizia bene il terzo set con Antropova e Pietrini (2-6). Il vantaggio dura poco perchè Plummer e la stessa Antropova accorciano (11-12), poi sarà il muro di Folie a ribaltare il parziale (13-12). Sylla allunga (19-16) ma la sua squadra viene ripresa quasi subito con Natalia (19-19). A vestire i panni della risolutrice delle situazioni complicate è ancora Paola Egonu, che sigla il 22-19. Chiude Folie e per la squadra gialloblù è subito prezioso vantaggio (25-21).