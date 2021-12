Per l'Imoco Volley torna la Champions: domani la sfida in Polonia contro il Chemik Police

Incassato il rinvio del Boxing Day (il match contro Bergamo è rinviato a data da destinarsi) e archiviata la delusione mondiale l'Antonio Carraro Imoco Volley è pronta a rituffarsi nel palcoscenico europeo. Per le pantere c'è la trasferta in Polonia contro il Chemik Police e si prospetta per loro, capoliste del girone con due vittorie su due (come del resto le polacche), un ambiente molto caldo (5000 gli spettatori previsti). Sarà dunque uno scontro al vertice che deciderà verosimilmente la corsa al primato e la truppa di Daniele Santarelli dovrà dimostrare di aver digerito il colpo subito in Turchia non più tardi di tre giorni fa. Gli arbitri designati saranno Dobrov (Bul) e Kovar (Cze).

Ma ecco come il tecnico si esprime alla vigilia: "La sconfitta alla finale del Mondiale non è stata facile da digerire, ma ora ripartiamo con la Champions. Teniamo troppo a questa manifestazione per poter permetterci di guardare indietro, dobbiamo resettare tutto e concentrarci esclusivamente sulla partita di domani in Polonia perchè noi e il Police ci giocheremo con tutta probabilità il primo posto nel girone e quindi i due scontri diretti saranno fondamentali. Tornare in campo subito dopo il Mondiale, anche se il dispendio di energie la scorsa settimana è stato molto importante, ci offre subito la possibilità di riscatto e ieri nel primo allenamento dopo Ankara ho visto bene la squadra, determinata e concentrata nonostante il tour de force di Ankara. Abbiamo voglia di ripartire bene, ma sappiamo che sarà una partita difficile. Il Police ha giocatrici importanti, alcune come Brakocevic (per un breve tempo nel 2016 anche giocatrice delle Pantere) o Kakolewska le conosciamo bene, ed esprime una pallavolo veloce ed equilibrata, con intensità e potenza. Non sarà una partita facile, ci sarà anche tanto pubblico perchè è una partita per loro molto attesa e sappiamo quanto importante e seguita sia la pallavolo in Polonia. Conto sulla voglia di riscatto delle ragazze per fare una bella prestazione e portare a casa un risultato fondamentale in prospettiva primato del girone".

Due le ex in campo: da una parte l'attuale capitano gialloblù Johanna Wolosz, che ha giocato con il Chemik dal dal 2015 al 2017 prima del suo arrivo nel campionato italiano; dall'altra Jovana Brakocevic (serba, ma sposata e residente a Treviso) ha vestito per breve tempo la maglia gialloblù nel 2016.

Altrettanti sono i precedenti, relativi allla fase a gironi 2016/17: le italiane hanno vinto 3-2 in trasferta, mentre le polacche hanno espugnato il PalaVerde con il medesimo risultato.

La partita sarà trasmessa ore 18.00 su www.discoveryplus.com, in abbonamento. Aggiornamenti e interviste post gara saranno visibili sulla pagina Facebook di Imoco Volley.