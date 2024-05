Conegliano, dopo i festeggiamenti si pensa alla Champions

Tutte le grandi squadre hanno l'obbligo morale di mettere nel cassetto le giornate, indimenticabili o tristi che siano, per pensare all'obbiettivo che verrà.

Sono passati solo quattro giorni dal trionfo che ha sancito la vittoria del settimo scudetto, ma la stagione della Prosecco Doc Imoco Conegliano non è ancora finita: c'è da tentare di tornare sul tetto d'Europa dopo tre anni e la finale del 5 maggio che si giocherà contro le connazionali dell'Allianz Vero Volley Milano è una di quelle occasioni da non perdere.

Non sarà facile perchè la formazione di Marco Gaspari è avversario imprevedibili, capace di impennate d'orgoglio da tenere d'occhio. Particolare attenzione alle ex Paola Egonu, Miriam Sylla e Raphaela Folie, che nel 2021 a Verona parteciparono all'ultimo successo delle pantere nella massima competizione europea, così come allo stesso Gaspari, tecnico nei primi anni di vita della squadra gialloblù.

Che arriva all'appuntamento sulla scorta delle 10 vittorie su 10 ottenute in questa competizione e parte chiaramente con i favori del pronostico, ma mai dire mai: le partite vanno sempre e comunque giocate.

Il programma della finale

Le pantere si metteranno in viaggio domani destinazione Antalya, venerdì nel pomeriggio (17.00-18.30) allenamento sul campo di gara, replicato poi sabato alle 16.00. Domenica dalle 10 alle 11 allenamento di rifinitura in vista del match di finale in programma alle 19.00 (orari italiani).

Venerdì dalle 12.30 in programma anche lo shooting fotografico e social all'Hotel Nirvana dove risiedono le squadre e sabato dalle 10 alle 10.30 il media meeting con coach e capitane.

Precedenti ed ex

Sono 36 le partite giocate nelle varie competizioni: il bilancio sorride alle venete con 31 affermazioni contro le 5 delle milanesi. In questa stagione quattro vittorie della Prosecco DOC Imoco a Livorno in Supercoppa (3-1), a Trieste in finale di Coppa Italia (3-2) e in regular season per 3-1 a Milano e 3-0 al Palaverde).

Nutrita la schiera di chi ha vestito entrambe le maglie: da una parte coach Gaspari e le tre protagoniste della storia giallboù ovvero Paola Egonu, Raphaela Folie e Miriam Sylla; dall'altra Alessia Gennari e Kathryn Plummer.

La storia delle pantere in Champions

2014 - quarti di finale

2017 - finale Vs Vakifbank al Palaverde: 0-3

2018 - terzo posto a Bucarest

2019 - finale Vs Novara a Berlino: 1-3

2020 - non disputata la fase finale (A.Carraro Imoco in semifinale)

2021 - finale Vs Vakifbank a Verona: 3-2

2022 - finale Vs Vakifbank a Lubiana: 2-3

2023 - quarti di finale

2024 - finale Vs Allianz Milano: ?

In questa stagione l'Imoco ha fatto il pieno nelle gare del girone e in semifinale ha eliminato le campionesse mondiali dell'Eczacibasi di Istanbul. Nei quarti era stata la volta dell'altra squadra turca, il VakifBank, detentrice tra l'altro del titolo.

Per quanto concerne le fedelissime nelle quattro precedenti finali disputate le uniche due Pantere sempre presenti sono state Monica De Gennaro, alla sua undicesima stagione con il club gialloblù, e Robin De Kruijf, che chiuderà domenica la sua ottava stagione. Tre in maglia gialloblù le ha giocate la capitana Joanna Wolosz, una invece Kelsey Robinson Cook che c'era nella prima al Palaverde nel 2017, una per Sarah Fahr che vinse a Verona nel 2021 e dovette rinunciare a Lubiana 2022 per infortunio. Coach Santarelli era in panchina da vice nella finale del 2017, per poi essere capo allenatore nelle stagioni successive fino ad oggi.

Al passo d'addio

Quella di domenica sarà l'ultima in gialloblù, e più in generale nel volley giocato, di Robin De Kruijf dopo 8 anni di militanza. Con la maglia delle Pantere la centrale olandese, "The Queen" per i tifosi del Palaverde, ha giocato 285 partite (terza nella classifica) di cui 178 di campionato, 25 di coppa italia, 9 di supercoppa, 60 di champions league, 13 di mondiale per club. In maglia Imoco De Kruijf nelle sue otto stagioni ha realizzato 2561 punti, ed è attualmente al secondo posto nella classifica "all time" delle realizzatrici in maglia Conegliano, a soli 5 punti dalla prima posizione di Paola Egonu. Per lei con le Pantere 6 scudetti, 6 coppe italia, 7 supercoppe, 2 mondiali per club e 1 champions, finora 22 trofei, a cui sommare 1 scudetto, 1 coppa italia e 1 supercoppa con Piacenza, 1 campionato turco, 2 campionati olandesi, 2 coppe d'olanda e 1 supercoppa turca; con la Nazionale 3 argenti europei per completare una carriera eccezionale costellata di trofei.

Dove vedere la partita in diretta

Il match più atteso dell'anno sarà tramesso a partire dalle 19 su su DAZN (www.dazn.it) che trasmetterà nel pomeriggio dall'Antalya Sport Salonu (10.000 posti) anche la finale maschile tra Itas Trento e i polacchi dello Jastrzebski Wiegel dalle ore 16.00. Aggiornamenti e interviste post gara sulla pagina Facebook e Instagram di Imoco Volley.