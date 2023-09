Volley A1 femminile, termina con un bel 2-2 la Partita della Memoria tra Imoco e Trento

Sessant'anni fa la storia di certi territori cambiò per sempre e ancora una volta ci si è affidati allo sport come mezzo per non dimenticare e commemorare un disastro tra i peggiori che il nostro Paese abbia dovuto sopportare. Poi c'era l'aspetto agonistico e spettacolare, che in questa particolare ricorrenza non ha certo tradito. E' finita con un bel 2-2 la Partita Della Memoria disputata questo pomeriggio, davanti ad oltre 1000 spettatori, a Longarone tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e le neopromosse dell'Itas Trentino, un gustoso antipasto di quanto avverrà nel prossimo campionato.

Al test non hanno preso parte le nazionali reduce da europei e qualificazioni olimpiche, assieme al coach Daniele Santarelli (e staff) che faranno rientro alla base nei prossimi giorni.

Il campionato si avvicina a grandi passi: per domenica prossima è prevista l'ultima amichevole. Si gioca a Bologna domenica prossima contro il Volley Bergamo.

La partita

Lionetti si affida in avvio a Bugg-Haak, al centro De Kruijf e Fahr, laterali Gennari con la giovane Novello, libero Moki De Gennaro.

Le gambe sono imballate dai carichi di lavoro e le pantere non possono non risentirne. Il gioco passa dai colpi delle centrali Fahr e De Kruijff, che con 10 punti a testa contribuiscono al 25-20 del primo set.

Le cose migliorano nel secondo set, dopo qualche iniziale errore al servizio di troppo. Haak inizia ad ingranare (6 punti nel parziale) e De Kruijf infila un 100% in attacco da paura condito da 4 realizzazioni. Si chiude con un netto 25-19.

Lionetti concede la ribalta ad alcune giovani e Trento inizia a gettare le basi per la rimonta. L'ex Gaia Moretto realizza 3 aces e, dopo aver spezzato l'equilibrio nel finale, la squadra di Sinibaldi si impone 25-20.

Copione analogo nella terza frazione, grazie a De Hoog e un'altra ex gialloblù, la centrale Marconato. 18-25 e risultato di parità definitivo, con tanto di applausi per tutti.

Tabellino

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY – ITAS TRENTO 2-2

(25-20, 25-19, 20-25,18-25)

Prosecco DOC Imoco: Piani 6 De Kruijf 11, Gennari 9, De Gennaro, Haak ,8 Bugg 2, Fahr 6, Bardaro, Visentin 2, Novello 6, Adwige 7, Moroni 1, Coba, Marchesini. All.Lionetti

Itas: Shcherban 3, Mason 11, Michieletto 5, Guiducci 4, Olivotto 8, Marconato 3, Stocco, Parlangeli, Dehoog 14, Angelina, Zago, Gates 4, Moretto 8, Mistretta. All. Sinibaldi

Arbitri: Zanussi e Sessolo

Durata set: 24', 23',23',22' – Muri 5-2, Aces 3-7, Errori Battuta: 19–19. Spettatori:1000 .