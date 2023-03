Champions, corsa finita per l'Imoco Volley: al PalaVerde è rimonta inutile contro il Fenerbahce

In tanti tra i tifosi gialloblù avevano di certo maledetto il sorteggio già prima della gara di andata in Turchia e a posteriori hanno avuto ragione. Il 3-2 con cui l'Antonio Carraro Imoco Volley ha battuto il Fenerbahce non basta per andare in semifinale: i due set inziali persi, stante il 3-0 netto subito all'andata, hanno sancito l'uscita aritmetica dalla Champions League. Il cammino dunque, rispetto alle ultime stagioni, termina con largo anticipo e questo sicuramente dovrà far riflettere. Si sapeva che quella di Istanbul era una squadra temibile, ma non che avrebbe risolto la pratica con una facilità irrisoria. Si chiude dunque uno degli orizzonti stagionali più importanti per le pantere, che ora dovranno concentrare le proprie energie sulla lotta scudetto e sui playoff che scatteranno tra poche settimane. Prima ci sono le ultime tre giornate in cui bisognerà difendere il primato in classifica, praticamente in cassaforte dopo il blitz di Scandicci di domenica scorsa.

LA PARTITA - Questo il sestetto chiamato a tentare l'impresa: Wolosz-Haak, De Kruijf-Fahr, Plummer-Robinson Cook, libero De Gennaro.

Le turche partono con il chiaro proposito di chiudere la contesa. Fedorovtseva è protagonista del primo break (1-6) che costringe subito Santarelli al time out. Tutto inutile perchè la giovanissima russa mette dentro l'ace dell'1-9. Fahr e De Kruijf ci provano (6-11), così come Haak (11-14), ma Ana Cristina ristabilisce prontamente le distanze (13-17). Haak è l'ultima a mollare (18-20), risponde ancora Ana Cristina (20-23). Ultime speranze con Plummer (22-23), sempre Ana Cristina non sbaglia per il 23-25.

Spalle al muro le pantere cercano di ripartire con Haak (3-0), il muro di Ana Cristina e i servizi di Fedorovtseva determinano il sorpasso (5-7). Santarelli le tenta tutte inserendo Gray e Gennari ma le cose non fanno che peggiorare: Fedorovtseva è protagonista dell'11-0 con cui di fatto le ostilità si chiudono (5-13). Il PalaVerde, tutto esaurito per l'occasione, tace e assiste alla chiusura del secondo set sul 15-25. Conegliano dunque è ufficialmente fuori dalla Champions.

La partita però va portata a termine e il Fener ne approfitta per operare qualche cambio. Lazareva sembra indirizzare anche il terzo set (12-15), Plummer e Haak tentano di salvare l'onore (16-15). Gli errori però si sprecano e le turche vanno sul 16-19. Sempre Plummer sigla il controsorpasso (23-22) e Wolosz mura per il 25-23.

Quarto set che vede l'ingresso in campo di Marina Lubian che in qualche modo riesce a mettersi in luce. Si gioca punto a punto fino al 16 pari, poi le pantere sfruttano la buona difesa per andare a colpire con Robinson Cook e Haak, che mandano le due squadre al tie break (25-20).

Che inizia sotto il segno del Fener, che si porta sul 3-6 con la solita Ana Cristina. Lubian mette a segno l'ace del 6-7, Lazareva non è d'accordo e realizza il 9-11. Conegliano dal canto suo vuole uscire a testa alta e ci riesce: Haak trova il sorpasso (12-11), Haak e Robinson chiudono sul 15-13.