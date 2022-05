Imoco Volley, sarà esodo per la finalissima di Champions a Lubiana

L'Arena Stoize di Lubiana, sede designata per le finali di Champions League maschile e femminile, sarà gremita da 12.480 tifosi entusiasti, e tra questi ci saranno anche 1500 supporters gialloblù. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, che sarà chiamata a difendere il trofeo femminile ancora contro il Vakifbank Istanbul (ultima recita delle varie Egonu e Sylla), ha fatto sapere tramite il proprio sito ufficiale che i 1000 tagliandi acquistabili presso la sede sociale sono già stati bruciati nel giro di poche ore, mentre almeno altri 500 si recheranno nella capitale slovena con mezzi propri. Sarà di certo l'esodo più imponente della storia di questa giovane, ma già supervincente società. I restandi tagliandi potranno essere acquistati al seguente link: https://tickets.cev.eu/superfinals2022

NUMERI DI UNA SFIDA INFINITA

A.CARRARO IMOCO VOLLEY – VAKIFBANK ISTANBUL – precedenti 2-3 – sempre sfide “top” nella storia dei due club

2017 Treviso – Palaverde – Finale Champions League: 0-3

2018 Bucarest – Semifinale Champions League: 2-3

2019 Shiaoxing – Semifinale Mondiale per Club: 3-2

2021 Verona – Finale Champions League: 3-2

2021 Ankara – Finale Mondiale per Club: 2-3

LA STORIA DELLE PANTERE IN CHAMPIONS

2014 – quarti di finale

2017 – finale Vs Vakifbank al Palaverde: 0-3

2018 – terzo posto a Bucarest

2019 – finale Vs Novara a Berlino: 1-3

2020 – non disputata la fase finale (A.Carraro Imoco in semifinale)

2021 – finale Vs Vakifbank a Verona: 3-2

2022 – finale Vs Vakifbank a Lubiana: ?

IL PROGRAMMA COMPLETO

La comitiva gialloblù si trasferirà nella capitale slovena già nella giornata di giovedì, mentre venerdì 20 è previsto un allenamento dalle 14.00-15.30. Alle 16.30 largo invece alle “media activities” con lo staff digital media della CEV. Sabato 21 le squadre dopo essersi allenate il primo giorno in una palestra secondaria, faranno conoscenza con il campo di gioco nel primo allenamento all’Arena Stozice che vedrà l’A.Carraro Imoco impegnata dalle 15.00 alle 16.30. Sabato mattina dalle 10.00 alle 10.30 parleranno alla stampa coach Santarelli e la capitana Joanna Wolosz, mentre dalle 15.00 alle 16.30 si procederà con una sessione di allenamento sul campo di gara, che verrà poi ripetuta domenica 22 nella “rifinitura” dalle 9.30 alle 10.30. Alle 18.00 si comincerà finalmente a giocare.