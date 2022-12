Mondiale per Club, parte l'avventura dell'Imoco Volley: la sfida con il Dentil Praia vale già la semifinale

La sconfitta dello scorso anno in finale grida ancora vendetta e la Prosecco Doc Imoco Volley è pronta per tentare di ripendersi "il maltolto". Inizia domani per le pantere l'avventura nel Mondiale per Club, che ha preso avvio oggi con il match tra le brasiliane del Dentil Praia e le turche dell'Eczacibasi di Istanbul, che possono vantare in organico una fuoriclasse assoluta come Boskovic.

Le padrone di casa hanno risolto la pratica in appena settanta minuti con il risultato finale ovviamente che è stato di 3-0: pertanto a Wolosz e compagne "basterà" per così dire vincere contro le sudamericane per mettere in cassaforte il passaggio alle semifinali.

La squadra italiana, almeno nell'ottica di questo confronto, parte con i favori del pronostico ma sono tanti i fattori di cui tenere conto, primo tra tutti la compressione del calendario (si andrà avanti a tappe forzate fino a domenica prossima). Occorrerà sfruttare al meglio tutte le armi a propria disposizione ruotando adeguatamente la rosa. Fischio di inizio alle ore 14:30.

Così coach Daniele Santarelli, a caccia dell'ennesimo successo, si esprime alla vigilia del debutto: "Per ora tutto bene, abbiamo lavorato tanto in questa prima parte di stagione per conoscerci reciprocamente e trovare l’amalgama giusta nella squadra proprio per arrivare pronte a questo evento molto importante che ci onora di rappresentare l’Italia nel massimo palcoscenico mondiale per club. Nei mesi scorsi ho sempre ruotato la formazione per avere tutte le ragazze in condizione e adesso dopo aver avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana abbiamo utilizzato questi giorni di pausa prima del Mondiale per recuperare le forze e tornare al top. Gli allenamenti di questi giorni hanno dato riscontri molto positivi, il livello che abbiamo raggiunto è quello che ci vuole per affrontare un impegno del genere che se le cose dovessero andare bene ci porterà a giocare quattro partite in quattro giorni a partire da domani, quindi ci sarà bisogno di tutte. Oggi sono iniziate le partite e abbiamo visto di che pasta è fatta l’Eczacibasi, ancora imbattuta quest’anno, che si è confermata fortissima, ma domani abbiamo il Praia, una squadra di alto livello che gioca veloce come da tradizione brasiliana, con attaccanti di peso ed esperienza, sarà una partita difficile per noi, ma vogliamo rompere il ghiaccio e iniziare bene con un successo che ci qualificherebbe già alla semifinale".

IL PROGRAMMA

La formula prevede due gironi da tre squadre, passano alla semifinale incrociata le prime due di ogni girone.

GIRONE A: Eczacibasi Istanbul (Tur), Dentil Praia (Bra), Prosecco DOC Imoco Conegliano (Ita)

GIRONE B: Vakifbank Istanbul (Tur), Minas Clube (Bra), Kuanysh Club (Kaz)

1 ° giornata mercoledì 14/12:

14.30 Eczacibasi Istanbul-Dentil Praia 3-0

17.30 Vakifbank Istanbul-Kuanysh

2° giornata giovedì 15/12

14.30 Prosecco DOC Imoco-Dentil Praia

DIRETTA SKY SPORT ARENA (204)

17.30 Vakifbank – Minas Clube

3° giornata venerdì 16/12

ore 14.00 Eczacibasi Istanbul-Prosecco DOC Imoco

DIRETTA SKY SPORT ARENA (204)

ore 17.00 Kuanysh-Minas Clube

Sabato 17/12 Semifinali

ore 14.30 (1° girone A -2° girone B) e ore 18.00 (1° girone B-2° girone A)

Domenica 18/12 Finali

ore 11.00 finale 3/4 posto – ore 14.00 finale 1/2 posto