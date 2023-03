Serie A1 femminile, l'Imoco Volley reagisce e blinda il primato con il 3-1 di Scandicci

La batosta di Champions aveva fatto addensare alcune nubi piuttosto minacciose, ma l'Imoco Volley è stata brava a farle diradare, almeno in parte. Le pantere erano chiamate, in un posticipo che si prospettava a dir poco delicato, a mostrare una reazione d'orgoglio e questo è stato fatto: la Savino Del Bene Scandicci, loro diretta inseguitrice, nulla ha potuto e ha incassato un pesante 1-3 (19-25, 17-25, 25-20, 20-25), che in pratica mette al sicuro il primato in regular season. Sette infatti sono le lunghezze di vantaggio proprio sulla squadra di Massimo Barbolini quando mancano soltanto tre giornate alla conclusione e pertanto basterà una vittoria nella prossima partita affinchè il verdetto possa essere aritmetico, con tutti i vantaggi naturalmente che questo può comportare.

Occorre però archiviare questo risultato in tempi brevissimi perchè il ritorno dei quarti contro il Fenerbahce bussa già alle porte: per il passare il turno bisognerà vincere 3-0 o 3-1 e poi giocarsela, ovviamente con esito positivo, al golden set.

LA PARTITA - Daniele Santarelli, in un PalaWanny totalmente esaurito, schiera Wolosz in diagonale con l’ex Isabelle Haak, Lubian (altra ex) al centro con Fahr, Robinson Cook e Plummer schiacciatrici, libero De Gennaro.

Partenza lanciata per le padrone di casa, che con Zhu firmano il 3-1, poi Plummer chiude a muro per il break del 6-7. Conegliano inizia a forzare al servizio (7-10) e successivamente, con Haak e Fahr, allungano (10-14). Reazione Scandicci con Antropova e Di Iulio (14-16), poi dopo il time out chiesto da Santarelli un ace di Wolosz ristabilisce le distanze (14-17). Zhu comincia a sbagliare e il divario diviene prssochè incolmabile (14-20); chiusura sul 19-25, con le pantere che passano in vantaggio.

Sono le gialloblù ad approcciare meglio nel secondo set (6-9) e stavolta è Barbolini a richiedere la sospensione. Non basta perchè dapprima il margine viene mantenuto, poi ampliato dai servizi insidiosi di Wolosz (8-13). Cresce anche Haak, che scaraventa nel campo avversario per l'11-17. Le biancoblù, malgrado l'ingresso di Pietrini, non riescono a trovare il bandolo della matassa in attacco, cosa che invece accade dalla parte opposta. La chiusura del secondo set pertanto è affidata ad Alexa Gray, autrice del 17-25.

Scandicci non vuole fare da agnello sacrificale e riparte bene nella terza frazione: Antropova inchioda la pipe del 9-6. L'italo russa è letale anche al servizio (14-9). Non serve il time out di Santarelli, dato che la forbice di amplia ancora (16-9). Entrano Gennari, Squarcini e De Kruijf, senza esito (18-10). De Kruijf prova a dare un senso a questo set (19-14), ma Sorokaite e Zhu, quest'ultima direttamente in battuta, determinano il 21-14. La fuoriclasse cinese mette a segno il punto che prova a riaprire la partita (25-20).

Gli impegni infrasettimanali incalzano e le pantere iniziano a spingere sull'acceleratore per evitare ulteriori code (6-9). La spinta di Squarcini, Haak e Plummer si dimostra assai produttiva (12-19). Non basta Antropova, Conegliano continua a spingere e chiude sul 20-25, incamerando tre punti che potrebbero rivelarsi decisivi. Scandicci penserà invece a mettere al sicuro la seconda piazza nelle prossime partite.