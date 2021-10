Conegliano fa bottino pieno anche a Roma. E' la vittoria consecutiva numero 67

E siamo a quota 67. Sembra davvero impossibile fermare la corsa della Prosecco DOC Imoco Volley: ci ha provato Acqua & Sapone Roma, anche con la spinta di una folla entusiasta (4000 persone), ma non è bastato. Le pantere hanno regolato per 3-0 (21-25,15-25,24-26) un avversario che si presentava a questo appuntamento con il morale a mille imponendo ancora una volta la legge del più forte. Giovedì prossimo è in programma il primo vero big match della stagione: al PalaVerde arriverà la Igor Volley Novara, altra formazione in salute essendo anch'essa a punteggio pieno, per una sfida di cartello che si preannuncia come una rivincita della scorsa finale di Supercoppa, che le gialloblù si sono aggiudicate poche settimane fa a Modena.

LA PARTITA - Santarelli sceglie il seguente sestetto iniziale: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Vuchkova, Omoruyi-Courtney, libero Moki De Gennaro, mentre il suo collega Saja, reduce dal rotondo successo a Cuneo nella prima giornata, risponde con Bugg-Klimets, Trnkova-Cecconello, Stigrot-Pamio, libero Venturi. Si inizia con la padrone di casa che patiscono un poì le emozioni: ne approfittano Wolosz-De Kruijf (1-7). Roma pian piano riesce ad entrare in partita recuperando grazie a Klimets. Alice Pamio fa sperare le compagne grazie all'ace del 10-13, ma Egonu si ricorda di essere la miglior giocatrice degli ultimi Europei e inizia a fare le voce grossa. Conegliano cerca di far valere la sua esperienza e con Omoruyi allungaancora (13-18). Il primo set appare ben indirizzato, ma Pamio e Trnkova riporta Roma sotto (19-21). Il successivo time out ordinato da Santarelli non sortisce gli effetti desiderati dato che il muro di Cecconello che regala il pari (21-21). Vuchkova ed Egonu (6 punti nel 1° set) però tirano fuori gli artigli e il parziale di apertura termina 21-25 con l’ace di Asia Wolosz.

Senza storia o quasi il secondo set: Roma riesce a rimanere a contatto solo sul 7 pari poi Vuchkova (13 punti complessiva) sposta gli equilibri con il suo turno in battuta (7-10). Egonu diventa imprendibile (8-14) e le giallorosse non riescono più a rientrare in partita. Il vantaggio si amplia con il passare dei minuti e le pantere vanno sul 2-0 in scioltezza con il nettissimo 15-25.

Anche il terzo set sembra essere una fotocopia di quello precedente, con Conegliano che parte bene (5-9), ma Roma, con l'ace di Trnkova, si riporta a -2. Egonu però, nel palazzetto della Capitale d'Italia, non patisce la pressione e continua a macinare punti su punti (saranno 17 alla fine). Si vola sul 11-18 e sul match sembra calare il sipario. Un paio di ingenuità però riaprono il set con l’Acqua e Sapone che torna a -3 (19-22). Nel finale accade di tutto: sul 21-24 le giallorosse riescono ad annullare tre match point, l’ultimo con il quinto muro di Trnkova (10 punti alla fine) che vale il 24 pari. Inevitabile l'appendice dei vantaggi: la Prosecco DOC Imoco chiude con l’ace provvidenziale della romana Giulia Gennari che firma il 25-27 finale.