Champions, l'Imoco Volley fa bottino pieno in Polonia

Nessuna sorpresa. L'Antonio Carraro Imoco Volley dimostra di aver superato in pieno la delusione mondiale e va ad imporsi d'autorità sul campo del Chemik Police. La squadra polacca nulla ha potuto contro la forza delle gialloblù, che si aggiudicano lo scontro diretto del girone guadagnandone la vetta solitaria a punteggio pieno. E' finita dunque con un 3-0 senza storia contro un avversario difficile, ottimo viatico per gli impegni che le pantere sosterranno a partire dal prossimo gennaio, naturalmente Covid permettendo.

LA PARTITA - Santarellli ha mandato in campo il seguente sestetto: Wolosz-Egonu, De Kruijf-Vuchkova, Plummer-Courtney e libero De Gennaro.

Si parte al massimo con Courtney, che fa subito male al servizio, e con un muro di Egonu (6-9). Seguono errori dalla linea dei nove metri da ambo le parti: a sbagliare meno sono Milenkovic e Wasilewska, che permettono allo Chemik di riavvicinarsi (11-12). Il pareggio sarà opera di Brakocevic (13-13). E' l'inizio di un momento difficile, che culminerà con l'errore in attacco di Plummer (15-14). De Gennaro alza le barriere in ricezione ed Egonu inizia a scaldarsi: è contro sorpasso Conegliano (15-17). E' sempre Plummer la protagonista del break decisivo (16-21). Le italiane sbagliano qualcosa e le polacche si riavvicinano (21-23), ma è sempre la californiana ad essere decisiva (6 punti nel set con il 62%) a trovare il diagonale che vale il 21-25.

Si riparte con Vuchkova che spinge in battuta: a beneficiarne sono Egonu e Plummer, che riescono a contrattaccare efficacemente (2-5). Il Police tenta di tenere botta, ma è ancora la statunitense ad allungare (6-10). De Kruijf non si fa trovare impreparata ed è 9-14. Wolosz ci tiene a non sfigurare davanti al proprio pubblico e distribuisce bene il gioco alle attaccanti: il colpo della solita Plummer regala il 12-19. Il secondo set si chiude di fatto con il muro di Plummer, a segno cinque volte (19-25).

Non c'è più praticamente storia: anche il terzo set inizia a tutto gas per Conegliano e l'ace di Courtney del 2-6 ne è la dimostrazione. Vuchkova va a segno dal centro e il dominio diventa inconstrastato (7-13). Santarelli inzia ad inserire atlete fin qui poco impiegate che però rispondono alla grande: ne è un chiaro esempio l'ace di Gennari, che con il muro della stessa Vuchkova chiuderà le ostilità con un altisonante 11-25.

IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI - A parlare al termine del match è la MVP Paola Egonu: "Siamo veramente contente per questa bella vittoria in Polonia, è stato un bel regalo di Natale per noi e per i nostri tifosi, adesso torniamo in Italia per passare delle Buone Feste…AUGURI a tutti!".

TABELLINO

CHEMIK POLICE – A.CARRARO IMOCO VOLLEY 0-3 (21-25,19-25,11-25)

Chemik: Kowalewska 1, Brakocevic 9, Kakolewska 5, Wasilewska 3, Milenkovic 5, Lukasic 6, Zurawska ne, Stenzel ne, Pol ne, De Almeida ne, Polec, Czyrnianska 2, Lipska. All. Nawrocki

A.Carraro: Wolosz 1, Egonu 17, De Kruijf 9, Vuchkova 8,Plummer 13, Courtney 9, De Gennaro, Folie ne, Sylla, Caravello, Gennari, Frosini ne,Omoruyi ne, Butigan ne. All. Santarelli

Arbitri: Dobrov e Kovar

Durata set: 29′,24′,23′

Note: Errori battuta Chemik 9,A.Carraro 10; Aces 1-4; Muri 3-4.MVP: Egonu