Conegliano, in tre vanno a Parigi e possono gioire

Come inevitabile che fosse è arrivato il tempo delle scelte per Julio Velasco. Il commissario tecnico, subito vincente al ritorno sulla panchina azzurra, ha ufficializzato la lista delle 12 +1 in vista delle prossime olimpiadi, che partiranno il prossimo 26 luglio.

Dopo la Vero Volley Milano è la Prosecco Doc Imoco Conegliano il club più rappresentato: tra le selezionate ci sono il libero Monica De Gennaro e le due centrali Marina Lubian e Sarah Fahr.

Se per quanto riguarda la prima non c'era alcun dubbio, non era affatto scontata la presenza delle altre due. Una menzione speciale va fatta alla bolzanina, che dopo due anni costellati di problemi fisici è riuscita a prendersi la propria rivincita sulla sfortuna che non ha fatto altro che attanagliarla.

Il suo contributo potrebbe essere fondamentale in vista di quello che rappresenta l'unico obbiettivo possibile: vincere la medaglia d'oro o quantomeno salire sul podio, cosa mai accaduta nella storia di questa squadra.

Come tredicesima atleta, ovvero pronta a subentrare in caso di infortunio, ci sarà il libero di Chieri Ilaria Spirito, che ha dimostrato di fare benissimo quando chiamata in causa.

La lista completa

Palleggiatrici: Carlotta Cambi, Alessia Orro.

Schiacciatrici: Alice Degradi, Caterina Bosetti, Gaia Giovannini, Myriam Sylla.

Centrali: Anna Danesi (Capitano), Marina Lubian, Sarah Fahr.

Opposti: Paola Egonu, Ekaterina Antropova.

Libero: Monica De Gennaro.

Tredicesima: Ilaria Spirito (Libero).