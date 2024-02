Conegliano festeggia la Coppa Italia con un netto 3-0 a Bergamo

La mente poteva già essere rivolta alla Champions, ma oggi, davanti a cinquemila persone festanti ed ubriache di gioia per la Coppa Italia conquistata non più tardi di sette giorni fa, sbagliare era probito. C'era da rafforzare ancora di più la vetta della regular season, sempre più in cassaforte (nove sono le lunghezze di vantaggio su Milano, che con grande affanno è riuscita a vincere a Pinerolo) ma soprattutto da festeggiare il trionfo di Trieste. Come non farlo con una vittoria?

Ad aiutare la Prosecco Doc Imoco Conegliano è stata sia la caratura non eccelsa dell'avversario e l'infinita qualità del roster di Daniele Santarelli, che ha potuto lasciare a riposo diverse atlete di spicco proprio in vista dell'appuntamento di giovedì prossimo, sempre al PalaVerde, contro il VakifBank in cui, per raggiungere la semifinale, sarà necessario vincere due set.

Il Volley Bergamo dunque non ha avuto scampo e non ha fatto altro che arrendersi per 3-0, con Vittoria Piani che ha conquistato il premio MVP con 10 punti all'attivo. Il tecnico umbro dunque può ritenersi fortunato ad avere una rosa del genere, in cui chiunque entra si dimostra pressochè all'altezza dei titolari. E questa non può che essere importante peculiarità delle squadre vincenti.

La partita

Il sestetto iniziale prevede Bugg-Piani, Squarcini-De Kruijf, Alessia Gennari-Lanier, libero De Gennaro. Santarelli dunque attua un robusto turnover in vista di giovedì.

Le pantere malgrado tutto non vogliono tradire e partono a razzo (5-1). Bergamo inizia ad ingranare, ma Lanier e Piani lanciano messaggi precisi (12-5). L'ace di quest'ultima vale il 16-7 ed in collaborazione con Squarcini, sempre temibile a muro, porta le campionesse d'Italia a chiudere sul 25-17.

Bugg ispira Lanier e Conegliano parte bene anche nella seconda frazione (9-5). Squarcini è indemoniata e sia in attacco che a muro non perdona (15-8). Il gap aumenta con De Kruijf e Gennari (19-10), e la schiacciante superiorità verrà concretizzata con il 25-14 conclusivo.

Più combattuto il terzo set, con Bergamo che dal 9-6 risale fino al 9 pari. Alessia Gennari piazza l'ace del 13-11. La svolta avviene con il muro di Squarcini (20-16) e con le iniziative della stessa Gennari, che in coppia con Piani chiuderà sul 25-21. Le gialloblù esultano ancora ed il giro d'onore con la Coppa può iniziare.

Il tabellino

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-VOLLEY BERGAMO 3-0

(25-17,25-14,25-21)

Prosecco DOC Imoco: Squarcini 12, Lubian ne, De Kruijf 8, Lanier 11, De Gennaro, Gennari 14, Wolosz ne, Robinson Cook ne, Haak ne, Fahr ne, Bardaro ne, Piani 10, Bugg 2, Plummer ne. All.Santarelli

Volley Bergamo: Rozanski 3, Butigan 6, Da Silva 5, Davyskiba 12, Melandri 8, Gennari 3, Cecchetto; Fitzmorris ne, Cicola ne, Nervini 6, Pistolesi, Pasquino,ne, Bovo ne All.: Bigarelli

Arbitri: Colucci e Canessa

Spettatori: 4.803

Durata set: 26′,23′,

Note: Errori battuta Co 5, Bg 6 ;Aces 5–2; Muri: 8-6 ; Errori attacco: 4-9

MVP: Piani