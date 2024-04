Finale scudetto Imoco, Santarelli incontentabile: «Dovevamo essere più cinici»

Il giro di boa è compiuto e porta la firma della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Il successo per 3-1 ai danni di una sempre ostica Savino Del Bene Scandicci consente alle pantere di potersi giocare il match point già tra due giorni, in occasione di gara 4 in programma a partire dalle ore 20:30 a Palazzo Wanny.

Coach Daniele Santarelli commenta: «Abbiamo dovuto affrontare l'ennesima partita difficile contro un'avversaria che ha confermato di essere tosta. Abbiamo vinto 3-1, ma se fosse finita al tie break non sarebbe stata una sorpresa: ai vantaggi oggi ci è andata bene due volte, a differenza di Gara 1, e credo che Scandicci venderà ancora cara la pelle anche sabato».

Poi una frecciata alle sue giocatrici: «Rispetto a gara 1 e 2 abbiamo fatto alcune cose meglio, altre così così. Ad esempio ci abbiamo messo troppo a capire che, in certi momenti, non possiamo permetterci di non spingere. Abbiamo gestito i set in maniera encomiabile fino a un certo punto, per poi farci riprendere alla fine: lì non siamo stati cinici come volevo. Capisco che subentri un po’ di nervosismo e di tensione, ma dobbiamo rimanere lucidi fino alla fine». Chiaro il riferimento al servizio di Antropova, che a più ripresa ha messo in difficoltà la ricezione di casa: «Se fossimo stati più intelligenti ora staremmo parlando di altro. Quando ci troviamo di fronte un’ottima linea di muro o un ottimo battitore, dobbiamo lavorare in modo migliore dal punto di vista tattico sui colpi d’attacco».

Poi un recap di questa finale: «Direi che gara 1 l'abbiamo buttata via noi, Gara 2 Scandicci l’ha giocata in maniera nettamente migliore e anche noi abbiamo giocato meglio per certi aspetti; alla fine hanno pesato i troppi errori in attacco. Oggi abbiamo fatto pochissimi errori ma abbiamo preso 10 murate e sbagliato 16 battute, contro le loro 7: è una squadra che sbaglia pochissimo, ha interpreti fortissime e riesce a uscire da situazioni complicate. Oggi Herbots ha fatto un partitone, hanno pescato dalla panchina Ruddins che ha fatto benissimo… insomma, hanno tanti interpreti e noi dobbiamo essere bravi a giocare la nostra pallavolo e cercare di essere un po’ più spietati in certi momenti».



Infine un pensiero su una straordinaria Isabelle Haak, che ha dominato la scena: «L'aspettavo al varco - ha detto con un pizzico di sorriso Santarelli - Ha fatto la regular season e la Champions giocando a livelli straordinari, so che giocatrice è, e quando ci sono queste partite le grandi giocatrici devono tirare fuori la prestazione super. Oggi l’ho vista serena, non si è innervosita al primo errore al servizio, l’ho vista combattiva a muro; in battuta abbiamo provato qualcosa di nuovo, facendola servire da zona 1 invece che da zona 5, e devo dire che è andata bene».