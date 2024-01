Coppa Italia, Conegliano non può sbagliare: domani c'è Firenze per i quarti di finale

Due vittorie stentate hanno acceso un campanello di allarme in casa Imoco, che da ora in avanti dovrà riprendere a giocare ai livelli abituali. Arriva un ciclo di partite i cui risultati valgono doppio, ad iniziare da domani sera, quando al PalaVerde sarà ospite, per i quarti di Coppa Italia, Il Bisonte Firenze, formazione che già due anni fa ha giocato un brutto scherzo alle gialloblù togliendole l'imbattibilità dopo oltre due anni.

Si gioca alle ore 20:30 e le pantere dovranni prestare molta attenzione alla squadra di Carlo Parisi, che con una serie di vittorie importanti (tre consecutive contro Pinerolo, Bergamo e Trento) e si è attestata al sesto posto e, grazie anche al contributo dell'ultima arrivata, l'opposta statunitense Kendall Kipp.

Insomma, stavolta ci sarà davvero poco da scherzare dato soprattutto che il match verrà disputato in gara unica: se si vorrà pertanto difendere la coccarda tricolore, conquistata nelle ultime quattro edizioni, nella final four di Trieste del 17 e 18 febbraio, bisognerà giocare al massimo delle proprie possibilità. Senza concedere nulla o quasi.

La vigilia del coach

Ha parlato così Daniele Santarelli, che potrà contare sull'organico al completo, a ventiquattr'ore dal match: "Abbiamo giocato due tie break consecutivi con in mezzo una gara tosta di Champions, abbiamo vinto le partite, ma abbiamo dimostrato di non essere proprio quelle che vogliamo, attraversando momenti di difficoltà durante tutte queste ultime partite. Per fortuna siamo usciti dalle difficoltà con carattere ottenendo due belle e sofferte vittorie, adesso però ci aspetta una partita differente, è un match dentro-fuori dove è vietato sbagliare. Vogliamo assolutamente conquistare l'accesso alla fase finale di Coppa Italia, ma dobbiamo meritarcelo giocando una partita molto migliore rispetto alle ultime uscite. L'avversaria è ostica, Firenze ha fatto un'ottima prima parte di stagione mettendo in difficoltà le grandi e ottenendo ottimi risultati, hanno anche inserito una nuova giocatrice che le aiuta in maniera importante, quindi dovremo giocare con la massima attenzione e dimostrarci pronte nel momento che conta. Nei quarti di Coppa Italia essendo una gara secca storicamente le sorprese non mancano, dobbiamo tenere bene a mente questa lezione e tenere la tensione alta, in questo ci aiuterà certamente giocare in casa di fronte ai nostri tifosi che ci aiuteranno come sempre a cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Nelle ultime partite abbiamo ruotato un po' la squadra dando anche riposo a qualche giocatrice che non era al meglio, ma domani si fa sul serio e ci sarà bisogno di tutte, quindi stringendo i denti siamo al completo per ottenere il risultato che vogliamo".