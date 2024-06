Conegliano guarda al settore giovanile per chiudere il reparto centrali

Mancava solo una centrale all'appello per completare il reparto in vista della prossima stagione e la Prosecco Doc Imoco Conegliano lo ha fatto andando a pescare direttamente dal proprio settore giovanile.

A vestire la maglia gialloblù sarà la classe 2003 Katja Eckl, nativa di Bolzano, che sarà il terzo elemento che passerà in prima squadra dopo Bardaro e Adiwge grazie al grande lavoro della struttura capeggiata da Silvia Giovanardi, che nel corso degli anni ha saputo dimostrarsi all'avanguardia in ambito nazionale.

La carriera

Dopo il settore giovanile con l'Imoco Volley San Donà, la centrale altoatesina ha debuttato nel volley maggiore in A2 a Martignacco, dove ha giocato per due stagioni dal 2021 al 2023, prima di indossare la maglia del Talmassons con cui è stata protagonista di un'annata storica per le friulane culminata con la promozione in Serie A1. Per lei una stagione importante con 322 punti messi a segno di cui ben 100 a muro, prima nella classifica di specialità di tutta la serie A2. Con le Pantere "senior" Katja ha già avuto da giovanissima un'esperienza importante facendo spesso parte della panchina della prima squadra nel 2020/21 quando, per l'infortunio di Fahr, venne integrata nel gruppo entrando in campo in due occasioni, di cui una speciale nella finale scudetto 2021 (poi vinta) in gara2 contro Novara. La primissima esperienza con la squadra maggiore era già stata anticipata nel dicembre 2019 a Perugia, convocata da coach Santarelli insieme ad altre giovani nella partita di rientro dal Mondiale per Club in Cina dove era stato dato riposo alle titolari della rassegna iridata, ma nell'occasione non entrò in campo.

Ha mosso i primi passi nello Ssv Bozen, quando ancora frequentava le elementari, fino al 2018 quando è entrata a far parte dell'Imoco Volley San Donà, le giovanili gialloblù, dove ha disputato l'Under 16 (miglior centrale nelle Finali 2019 di categoria) e l'Under 18, con cui ha vinto lo scudetto Juniores nel 2021. Con le giovanili azzurre Katja Eckl ha in carniere una medaglia d'argento vinta l'anno scorso ai Mondiali Under 21 in Messico. Attualmente è impegnata con la Nazionale Under 22 nella preparazione all'Europeo di categoria in programma nel mese di luglio a Lecce.

E' diplomata al liceo linguistico e sta frequentando la Facoltà di Scienze Motorie. Giocherà con il numero 7.

Le prime impressioni

Grande la felicità di Katja per questa promozione: «Quando ho ricevuto la chiamata dall'Imoco sono rimasta molto sorpresa, non ci credevo, poi quando ho realizzato che non era un sogno è stato bellissimo, ho realizzato il mio desiderio più grande, far parte della Pantere! Le emozioni che provo sono molte e incontenibili come felicità,orgoglio e soddisfazione personale. Quest'anno a Talmassons sono cresciuta molto, non solo in campo ma anche caratterialmente, mi sento maturata e pronta a raccogliere questa grande opportunità. E' un privilegio avere l'onore di vestire una maglia così importante, di giocare per un top club e condividere il campo e lo spogliatoio con campionesse incredibili, farò il massimo per meritarmelo. Lavorerò con un grandissimo allenatore, uno dei migliori al Mondo, in un'organizzazione che è il massimo in questo sport. In passato ho già avuto modo di toccare con mano il mondo delle Pantere, ma stavolta sarà diverso, farò a tutti gli effetti parte della squadra e mi sto preparando all'idea, dalla A2 a un team così il salto è grande, ma sono pronta a mettermi a lavorare e ad imparare il più possibile. Sarà entusiasmante giocare al Palaverde con i tifosi gialloblù a sostenerci, fare parte di quell'energia, non vedo l'ora».