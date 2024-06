Conegliano, Haak vince la Golden League con la Svezia

Ha già mietuto successi in serie con la Prosecco Doc Imoco Conegliano ma anche con la maglia della sua nazionale non ha certamente voluto essere da meno.

La Svezia, contro ogni previsione e al termine di una finale combattutissima contro la Repubblica Ceca, ha conquistato l’edizione 2024 dell’European Golden League.

E la trascinatrice, neanche a dirlo, è stata Isabelle Haak. La fuoriclasse gialloblù ha contribuito attivamente al 3-2 con cui le scandinave sono riuscite a conquistare il trofeo (25-22, 21-25, 18-25, 25-20, 15-11) realizzando ben 30 punti, a dimostrazione di non essere affatto paga di quanto dimostrato nell'ultima stagione con il suo club.

Prossimo obbiettivo della squadra guidata dall'italiano Bregoli è il mondiale del prossimo anno. Per potervi partecipare sarà necessario continuare a raccogliere preziosi risultati nelle prossime gare, in particolare nella Challenger Cup che si terrà nelle Filippine dal 4 al 7 luglio prossimi. In palio un posto nella prossima VNL.