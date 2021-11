Imoco Volley, sorteggiati i gironi per il Mondiale per Club: le rivali

Il campionato è nel pieno svolgimento e va avanti a suon di record, ma in casa Conegliano si guarda già quanto avverrà tra poco più di un mese, quando ci sarà da difendere il titolo di campione del mondo per club. Nella giornata odierna si è tenuto il sorteggio della massima competizione mondiale che si terrà ad Ankara dal 15 al 19 dicembre 2021: l'A.Carraro Imoco Conegliano è stato inserito nel gruppo A con le turche del Fenerbahce Opet Istanbul e alle brasiliane del Dentil Praia Clube. Nel raggruppamento opposto, il B, si fronteggeranno invece VakifBank Istanbul (Turchia), Itambé Minas (Brasile) e Altay (Kazakhstan). Va sottolineato che le ragazze di Santarelli saranno l'unica squadra italiana al via e questo non fa che rendere ancor più prestigiosa questa partecipazione.

IL REGOLAMENTO - Le sei partecipanti vengono suddivise in due gruppi da tre e le prime due passano alle semifinali che verranno definite con scontri incrociati (1A - 2B; 2A - 1B). La prima fase si disputerà dal 15 al 17 dicembre. Il 18 si giocheranno entrambe le semifinali, mentre il 19 le finali per il terzo e primo posto.

IL CALENDARIO E GLI ORARI (italiani)

Girone A: Conegliano-Fenerbahce mer 15/12 ore 16.30; Praia Clube-Fenerbahce gio 16/12 ore 16.30; Conegliano-Praia Clube ven 17/12 ore 13.

Girone B: Minas-Altay mer 15/12 ore 13; VakifBank-Altay gio 16/12 ore 13; Minas-VakifBank ven 17/12 ore 16.30.

Semifinali (sab 18/12): 1° Girone A-2° Girone B ore 13; 1° Girone B-2° Girone A ore 16.30.

Finale per il terzo posto: dom 19/12 ore 13.

Finale: dom 19/12 ore 16.30