Imoco Volley, i commenti dei protagonisti del trionfo

Non tutto è filato liscio durante la stagione, ma alla fine la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano ce l'ha fatta. Il 3-1 di Monza vuol dire ancora una volta scudetto, il quinto della storia di una società nata solo 10 anni fa ed il quarto consecutivo. Un qualcosa che ha pochi precedenti in questo sport e che esalta giustamente tecnico e giocatrici.

Questo il commento di Daniele Santarelli, vero regista di questa formidabile creatura, commenta la sua ennesima impresa partendo proprio dal momento più difficile: "Mi sono rilassato un attimo solo nel secondo set, quando eravamo avanti 21-13. La pallavolo femminile è meravigliosa proprio perchè nulla è scontato. Ci siamo complicati la vita da soli malgrado l'attacco più forte che avevamo, colpa nostra e merito loro che ci hanno creduto". E' un traguardo un po' diverso rispetto al passato: "Lottare, soffrire e vincere è un qualcosa che ci è capitato diverse volte quest'anno e può aiutare tantissimo. Questo risultato non mi stupisce perchè siamo stati questi in questa stagione". Non manca un po' di rammarico nel coach umbro: "Peccato che due anni fa la pandemia abbia bloccato tutto. Stavamo giocando una pallavolo stellare e forse parleremmo di cinque scudetti consecutivi, ci prendiamo questi quattro, un traguardo prestigioso per una società giovane. Noi però non vogliamo fermarci, così come il sottoscritto, ma anche se sono stanco continuerò a spingere fino alla fine". Il 22 infatti c'è la finale di Champions: "Mancano 10 giorni? Il tempo vola, il prossimo è già un giorno perso. Presto inizieremo a concentrarci per la partita più importante dell'anno".

Assoluta protagonista, e non poteva essere altrimenti, è Paola Egonu, 37 punti e scontata MVP del'incontro: "Era fondamentale riuscire a tirarci fuori dai momenti di difficoltà, sicuramente anche nella prossima partita ci troveremo in queste situazioni, l’importante è rialzarsi tutti insieme". Ora l'ultimo atto contro la sua futura squadra: "Sarà una bella esperienza e me la voglio godere fino in fondo per poter crescere ancora. Non si smette mai di imparare!". L'azzurra chiarisce: "Ancora non è finito niente, vogliamo arrivare pronte all'appuntamento. Mi sono ripromessa di non piangere fino all'ultima partita...".

Chiude il libero Monica De Gennaro, che non risparmia una frecciatina: "Sento dire che noi non sappiamo soffrire e non siamo abituate a sacrificarci, ma questa stagione è stata veramente dura, solo chi è stato con noi lo sa. Abbiamo vissuto tanti alti e bassi, ma penso che ce lo meritiamo, perché lavoriamo duro ogni singolo giorno. Sono strafelice per questa squadra per questo gruppo che nonostante le mille difficoltà ha portato a casa questo scudetto". Nemmeno il 10-0 subito nel secondo set ha fermato la voglia di scudetto delle pantere: "Non so cosa sia successo, ma siamo state brave a ripartire subito". La dedica è strappalacrime: "Questa vittoria e per Sarah Fahr, che sicuramente ci sta seguendo ed è quella che ha avuto il percorso più difficile di tutte: se lo merita più di tutte noi".