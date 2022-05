Imoco Volley, è match point scudetto! Domani gara 4 all'Arena

La lunga e per certi versi stressante stagione di serie A1 femminile si sta avvicinando alla sua conclusione. Domani sera alle ore 20:45 si giocherà in un'Arena che farà nuovamente registrare il sold out gara 4 di questa finale scudetto. La Prosecco Doc Imoco Volley ha in pratica il pallino del gioco in mano: se vincerà conquisterà il quinto scudetto della sua storia, in caso contrario si tornerà a giocare al PalaVerde sabato prossimo per l'ultima e decisiva sfida.

PRECEDENTI - Sono 23 le sfide complessivamente giocate: 20 sono le vittorie di Conegliano, 3 di Monza. Va sottolineato che nella corrente stagione le due squadre si sono affrontate già 7 volte: in campionato le brianzole si sono imposte per 3-1 e 3-2 al PalaVerde. Per quanto riguarda la Champions due sono le vittorie gialloblù, 3-1 in casa e 3-0 in trasferta.

EX - Diversi sono gli incroci: si parte da coach Marco Gaspari (2012/14 a Conegliano), per poi passare alle giocatrici Anna Danesi (2016/19) e Gaia Moretto (2018/19). Nelle fila gialloblù l’ex è Kathryn Plummer, a Monza nella fase finale della stagione 19/20, poi interrotta dalla pandemia.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli presenta la partita che potrebbe chiudere il discorso: "E’ il quarto episodio di questa bellissima finale scudetto, comunque vada l’epilogo è vicino. Da una settimana fa ad oggi le cose sono un po’ cambiate, dopo la sconfitta di gara1 siamo riusciti a raddrizzare la serie ed ora siamo in vantaggio, le ragazze ci sono riuscite cambiando un po’ non tanto dal punto di vista della tecnica o della tattica, ma lavorando molto più di intelligenza cercando di non forzare e non sbagliare nelle situazioni non semplici provando a limitare gli errori. Questo mi rende orgoglioso perchè da come si erano messe le cose in gara1 e all’inizio di gara2 non era facile, invece specie l’altro giorno al Palaverde abbiamo giocato una partita molto bella. Ma Monza ci ha mostrato a più ripetizioni che tipo di squadra è che le tante risorse in suo possesso, quindi domani si riparte da zero e bisognerà metterci la massima attenzione e concentrazione per portare a casa la vittoria decisiva in un palasport infuocato che già abbiamo visto in gara2 come può aiutare la sua squadra. Mi aspetto una gara lunga e tirata, come è giusto che sia e come è stata finora questa appassionante finale, noi fisicamente e mentalmente stiamo bene e le ragazze sono pronte a questa gara così importante per noi".