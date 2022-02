Imoco Volley di nuovo in campo, domani c'è il recupero a Vallefoglia

Per la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è tempo di tornare in campo. Non c'è tempo per riposare: dopo il 3-1 a Cuneo nel Derby delle Bollicine le pantere saranno di scena domani alle ore 19 a Vallefoglia per il recupero della prima giornata di ritorno, rinviata all'epoca per Covid. Non sarà concesso sottovalutare l'incontro in quanto le marchigiane hanno fatto loro lo scontro salvezza con Casalmaggiore e avranno il morale a mille. Servirà dunque la miglior prova per riuscire a battere la formazione urbinate, che lo scorso weekend ha compiuto un passo importante verso la salvezza.

Non ci sono ex, mentre c'è un precedente, quello dell'andata: Conegliano ha avuto la meglio per tre set a zero contro i biancoverdi, all'esordio assoluto nella massima serie.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli ha parlato alla vigilia dell'incontro: "Vallefoglia è una squadra un po’ diversa rispetto a quella dell’andata visto il cambio di opposto e di palleggiatore, stanno giocando una seconda parte di stagione molto buona e sono in grado di dare fastidio a chiunque perchè hanno attaccanti molto forti, da prima fascia, che quando sono in giornata diventano veramente pericolose. Domenica hanno vinto con Casalmaggiore un’ottima partita, quindi dovremo prestare molta attenzione a questo match che apre una serie di settimane in cui giocheremo sempre tre partite. Bisogna pensare a una gara alla volta e restare sempre sul pezzo, essendo bravi anche noi dello staff a gestire energie e forze per essere sempre in grado di tenere alta l’attenzione in una fase molto importante per noi. Con Cuneo abbiamo colto la vittoria soffrendo, conto domani di vedere più continuità e una squadra che vuole imporre il suo gioco, ogni avversaria nel nostro campionato nasconde tante insidie, dovremo essere brave a far valere il nostro potenziale contro una Vallefoglia che certamente vorrà fare una grande partita e strappare punti preziosi perchè l’obiettivo delle marcgigiane ormai più che la salvezza è raggiungere i play off".