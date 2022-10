Volley A1 femminile, l'Imoco Volley è già in forma campionato: il Paris Saint Cloud cade in tre set

Mancavano ancora alcune delle protagoniste ma tanto ci teneva la Prosecco Doc Imoco Volley a far bene nella prima uscita stagionale che non ne ha affatto risentito. Nella semifinale disputata ieri sera del Trofeo Città di Conegliano le pantere, ancora orfane di Daniele Santarelli, impegnato oggi nella finale mondiale con il Brasile, si sono imposte per 3-0 contro le francesi del Paris Saint Cloud (27-25, 25-19, 25-18) e alle ore 19 disputeranno l'ultimo atto contro il Volley Bergamo, che nell'altro scontro ha eliminato, battendola in quattro set, la Vero Volley Monza. Insomma una bella occasione per portarsi a casa un'altra competizione, seppur amichevole, che farebbe bene al morale in vista dell'inizio del campionato fissato per il fine settimana prossimo.

LA PARTITA - Questo il sestetto mandato in campo inizialmente: la giovanissima, classe 2006, Angela Coba in diagonale con Isabelle Haak, Plummer e Gray schiacciatrici, De Kruijf e Furlan al centro, libero Pericati. Mancavano insomma gente come De Gennaro, Lubian, Alessia Gennari, Cook e Wolosz, ma lo spettacolo, come vedremo, c'è stato eccome.

Il primo set per le gialloblù si rivela assai complicato: le francesi fanno sentire la loro presenza a muro e quello di Herrera vale il 6-11. Le statunitensi Thater e Alanko allungano ancora (7-16). Coba e Plummer decidono che è il caso di iniziare a fare sul serio e danno il via alla rimonta (15-18), che pare maturare con l'ace di Haak (17-18), ma Parigi è brava a rialzare la testa sempre grazie al muro (18-21). Conegliano però crede nel riaggancio e lo ottiene con Squarcini e De Kruijf (23-23). Si va ai vantaggi, risolti da Plummer, che regala alle pantere un 1-0 che pareva insperato.

L'avvio della seconda frazione rispecchia in buona parte quello del precedente: il servizio di Palgutova fa male spesso e volentieri (6-9). Questa volta la reazione però arriva molto prima: Haak dimostra il suo valore, ma determinante si rivela il contributo di Furlan, oltre che della solita De Kruijf, oggi per l'occasione capitano. Il parziale schizza sul 16-13 e sarà ancora The Queen dai nove metri ad allungare ancora (18-13). Non c'è praticamente più gara e Haak da seconda linea attacca per il 25-19 finale.

Conegliano non sbaglia l'approccio nel terzo set: il turno al servizio di Squarcini vale il 6-1. Fa lo stesso dalla parte opposta Milos, e sarà un errore delle gialloblù a ripristinare la parità (9-9). Ancora una serie in battuta, stavolta di Coba, provoca il nuovo allungo (12-9). Il colpo di Haak rappresenta di fatto lo spartiacque (16-12) e le pantere iniziano a giocare più sciolte. Gray e Plummer sfruttano le occasioni (19-13). Il match è virtualmente finito: c'è solo da portare a compimento la missione e il risultato finale sarà di 25-18.

I COMMENTI DEI PROTAGONISTI - Così il coach di giornata Valerio Lionetti ha commentato il risultato del campo: "Eravamo molto curiosi di vedere la reazione alla prima partita ufficiale dopo una preparazione lunga senza momenti agonistici, e la squadra ha reagito bene giocando una partita in crescendo. All’inizio ci abbiamo messo un po’ ad ingranare specie nei meccanismi del primo tocco, ma poi abbiamo sistemato le cose e le ragazze sono state molto brave a tenere in mano la partita fino alla fine. Una menzione particolare per Coba che è stata molto brava come tutte le ragazze della giovanile che anche oggi erano presenti come in tutta la preparazione in cui sono state fondamentali per completare il gruppo".