Coppa Italia, l'Imoco Volley non sbaglia contro Novara e centra ancora la finale

Esattamente come in Supercoppa. Sono passati poco più di due mesi dal trionfo di Firenze e oggi la Prosecco Doc Imoco Volley ha replicato lo stesso ed identico risultato, e sempre con la Igor Novara. Le pantere, con il 3-1 ai danni della squadra di Lavarini nell'ennesimo atto di una sfida infinita (25-21, 25-22, 18-25, 25-23), si sono guadagnate il diritto di difendere la Coppa Italia conquistata lo scorso anno nella finale di domani alle ore 18 contro la Vero Volley Milano, impostasi 3-0 contro la sorprendente Bergamo nell'altra semifinale del torneo.

All'Unipol Arena è battaglia vera, malgrado il punteggio finale potesse far pensare il contrario: bene le ragazze di Daniele Santarelli nei primi due set, poi un netto calo nel terzo ed un quarto in cui l'hanno spuntata proprio nelle battute finali. Non tutto è filato liscio dunque, anche per merito di un avversario tutt'altro che arrendevole, ma alla fine vittoria è stata, soprattutto per la concretezza mostrata da Wolosz e compagne nei momenti chiave. E ora non resta che attendere l'ultimo atto per continuare a scrivere una storia a dir poco favolosa.

LA PARTITA - Questa la formazione mandata in campo da Santarelli: Wolosz-Haak, Fahr-Lubian, Robinson Cook-Plummer, libero De Gennaro

Primi squilli azzurri con Adams e Karakurt (3-7), replica delle pantere con Haak e Plummer (5-7). Novara tiene bene in ricezione, ma deve subire il pareggio attorno a metà del primo set (13-13). Due gli episodi decisivi: il muro di Cook e l'errore di Adams, che portano il parziale sul 23-20. De Kruijf in fast regala a Conegliano quattro set ball (24-20), sfrutta la seconda Squarcini (25-21).

Muro di Lubian in avvio di secondo set (6-3), rispondono Danesi e Bosetti (9-8). Karakurt ed Adams ribaltano il parziale (11-12) poi sarà ancora la turca ad allungare (16-18). Ancora quest'ultima per il 17-20 ed i tempi per il ripristino della parità sembrano maturi (17-20), ma le azzurre devono fare i conti con Plummer ed Haak, che di rabbia trovano il riaggiancio (20-20). Decidono ancora gli episodi: ace di Squarcini, che con l'aiuto del nastro trova il 25-22, poi un muro di De Kruijf chiude la frazione sul 25-22.

Il match sembra in mano all'Imoco, che però ben presto soffirà la reazione delle igorine, abili a portarsi sull'11-14. Gli errori in attacco gialloblù ampliano la forbice (11-16); Santarelli inserisce Gennari e De Kruijf, ma Novara è sempre pratica (11-18). Non c'è reazione e le piemontesi possono così tornare in partita (18-25).

La Igor torna in campo rivitalizzata e impedisce alle avversarie di prendere il largo. Due aces di Karakurt e un attacco di Bosetti fanno sì che si passi dal 13-11 al 13-14. Questa volta i correttivi apportati danno ragione a Santarelli: Conegliano, con un 5-0 di parziale, passa a condurre 18-14. Karakurt e Danesi non si arrendono (19-17), ma Plummer ristabilisce subito le distanze (21-17). Positivo l'ingresso di Bonifacio al centro (suo il muro del 21-20 che riapre la contesa), poi Karakurt si fa murare da Squarcini (23-21). Finale concitato: sul 24-21, dopo una difesa prodigiosa di De Gennaro, Haak serve Gennari per il potenziale 25-22, ma il videocheck rileva un'infrazione a rete della giocatrice gialloblù. Che si rifarà subito dopo chiudendo il match sul 25-23. L'armata gialloblù dunque centra la settima finale di fila, Novara è costretta ancora a restare all'asciutto.