L'Imoco Volley è in finale scudetto con il 3-1 a Scandicci

La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è in finale scudetto. Il 3-1 inflitto alla Savino Del Bene Scandicci a Palazzo Wanny (25-22, 22-25, 11-25, 21-25) consente alla squadra di Daniele Santarelli di accedere all'ultimo atto della corsa al tricolore senza passare dalle "forche caudine" della bella. L'avversario potrebbe venir fuori domani dal match tra la Vero Volley Monza e la Igor Novara qualora quest'ultima vincesse (in questo caso le piemontesi chiuderebbero anch'esse la serie sul 2-0, ma anche in questa circostanza, come già avvenuto in gara 1, il pronostico è tutt'altro che scontato). E' stata l'ennesima impressionante prova di forza da parte di Wolosz e compagne, che sotto di un set hanno saputo recuperare e sbaragliare la concorrenza in modo perentorio e convincente. Non resta ora che mettersi comodi in poltrona e attendere l'esito dell'altra semifinale.

LA PARTITA - Wolosz - Egonu, De Kruijf - Folie, Sylla - Plummer, libero De Gennaro.

A partire meglio, spinte dal pubblico di casa, sono le padrone di casa con la premiata ditta Lubian - Petrini (4-0). Myriam Sylla non vuole essere da meno e accorcia a muro (6-5). Sempre l'azzurra sigla il sorpasso (8-10) il che farebbe presagire ad un monologo. Non sarà così perchè la Savino Del Bene reagirà in maniera veemente con Lubian portandosi sul 14-12. Santarelli fa entrare in campo Caravella che siglerà subito un ace precisissimo (14-14). Nuovo allungo biancoblù (18-15) poi annullato da Egonu (19-19). A spezzare l'equlibrio è un'invasione delle gialloblù, che porteranno il punteggio sul 23-21. Chiude un errore al servizio di Folie ed è 25-22.

Conegliano è chiamata subito ad una reazione convincente: di Folie l'ace del 2-6. Qualche errore di troppo però vanifica lo sforzo e le biancoblù trovano l'aggancio (11-11). Botta e risposta Natalia - Egonu (14-14) poi è Natalia a spaventare le pantere andando a segno dai nove metri per il 16-14. Plummer è provvidenziale e realizza il 20-20 e qui cambia la storia del match: Egonu realizza due punti di vitale importanza (21-23) e sarà ancora un errore, questa volta di Natalia, a regalare alle ospiti il pareggio (22-25).