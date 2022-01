Coppa Italia, è finale per l'Imoco Volley! Busto Arsizio ko in quattro set

La Coppa Italia delle polemiche (così potrebbe essere ribattezzata dopo quanto avvenuto in occasione dell'altra semifinale) sta per giungere al suo epilogo. La Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano non ha fallito l'appuntamento con l'ultimo atto, regolando per tre set ad uno una Unet E-Work Busto Arsizio che si è dimostrata formazione molto ostica e che qualche problema ai più quotati avversari l'ha creato indubbiamente. Tra le campionesse uscenti ed il trofeo ci sarà ancora una volta l'opposizione della Igor Novara in una sorta di sfida infinita, che può contare su qualche ora di riposo in più visto che non ha giocato oggi contro Chieri, costretta a far ritorno a casa dopo aver riscontrato quattro positività nel gruppo squadra. Domani ci sarà anche il Presidente della Repubblica Mattarella ad assistere a questa grande classica della pallavolo femminile italiana: la speranza è che i malumori, più che giustificati, possano essere messi da parte e si parli solo di sport. Almeno per qualche ora.

LA PARTITA - Sestetto base per Santarelli: Wolosz-Egonu, Plummer-Sylla, De Kruijf-Folie, libero De Gennaro.

Inizio confortante per le pantere: Folie al servizio mette subito in difficoltà la ricezione avversaria (7-2). La sfida in queste fasi iniziali si gioca a muro: quello di Stevanovic riavvicinano Busto (8-5), quelli invece di De Kruijf e Wolosz servono per il nuovo allungo (11-6). Le farfalle provano a reagire, ma devono scontrarsi con una Folie in serata di grazia, abile a commettere pochissimi errori in fase di attacco: il punteggio così schizza sul 21-14. Chiude Egonu con l'ace del 25-16.

TABELLINO

PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY–UNET E-WORK B. ARSIZIO 3-1

(25-16,24-26,25-21,25-23)

Prosecco DOC Imoco: Wolosz 4, Plummer 13, Folie 12, Egonu 33, De Gennaro (L), Courtney, De Kruijf 11, Caravello, Gennari, Vuchkova ne, Frosini ne, Omoruyi 3, Butigan ne, Sylla 6. All. Santarelli.

Unet: Bosetti 5, Stevanovic 8, Poulter 2, Gray 20, Battista, Zannoni, Mingardi 16, Bressan ne, Monza , Colombo ne, Herrera Blanco 3. All. Musso.

Arbitri: Curto e Braico

Spettatori: 1000

Durata set: 23',27',25',29'

Note: Errori battuta Co 16,Bu 7; Aces 10-4; Muri:14-6

