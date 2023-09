Supercoppa, l'Imoco Volley andrà a caccia del settimo sigillo in quel di Livorno

Il primo titolo della stagione della pallavolo femminile 2023/24 sarà assegnato a Livorno. L'appuntamento è per il 28 di ottobre alle ore 17:30 con diretta su Rai Due presso il Modigliani Forum, il palazzetto della città labronica capace di ospitare circa 8000 spettatori.

A contendersi il trofeo saranno la Prosecco Doc Imoco Conegliano, campione d'Italia uscente nonchè detentrice della stessa Supercoppa (vinta già sei volte), e l'Allianz VV Milano, finalista in Coppa Italia e ai playoff scudetto.

Le premesse per godere di uno spettacolo entusiasmante, anche l'annata sarà partita da poco, ci sono tutte. Il big match, organizzato come sempre in collaborazione con Master Group Sport, metterà di fronte il meglio della pallavolo italiana e internazionale: da Paola Egonu a Isabelle Haak, da Joanna Wolosz a Alessia Orro, da Myriam Sylla a Monica De Gennaro fino a Marina Lubian e Raphaela Folie.

I biglietti per non perdere lo scontro che si preannuncia stellare, primo atto di una stagione che promette scintille, saranno disponibili a partire dalla prossima settimana.