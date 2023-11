Volley A1 femminile, per Conegliano c'è la missione sorpasso

La Champions League va in ritardo per due settimane e per la Prosecco Doc Imoco Volley è tempo di tornare a pensare al campionato. Prossima tappa la trasferta di Bergamo contro una squadra che appare chiaramente in difficoltà, almeno per quanto riguarda la classifica. Le rossoblù sono penultime con quattro punti conquistati ma nell'ultimo impegno non hanno lesinato orgoglio, andando ad imporre il tie break a Chieri.

Tuttavia le pantere non possono cedere nulla: la prossima missione da compiere è riguadagnare quanto prima la testa solitaria della classifica, che condivide, anche per il fatto di aver disputato una partita in meno, con Novara. Quella di domenica potrebbe essere l'occasione giusta, anche se ce ne sarà un'altra nel recupero di mercoledì 22 contro Roma al PalaVerde. Si prospettano dunque tre giorni importanti per le campionesse in carica, che dovranno gestire al meglio giocatrici e forze.

Si gioca alle ore 19:30 e sarà un match da non sottovalutare in alcun modo, come del resto deve avvenire nella pallavolo moderna. I punti in palio, anche in prospettiva Coppa Italia, iniziano a diventare molto pesanti.

Ex e precedenti

Diverse sono le giocatrici che hanno indossato nel corso della loro carriera entrambe le maglie. A Bergamo giocano attualmente Giulia Gennari, Bozana Butigan e Laura Melandri. A fare il percorso inverso Khalia Lanier, in Lombardia dal 2020 alla scorsa estate, e Alessia Gennari, in rossoblù per due stagioni (2015-17).

Quattro sono le sfide giocate, terminate tutte con vittorie di marca gialloblù.

L'antivigilia del coach

A due giorni circa dalla partita parla Daniele Santarelli. E inizia tracciando un primo bilancio di una stagione iniziata alla grandissima: "Siamo in un buon momento, le vittorie in serie ci aiutano ad avere fiducia in noi stessi. Ci stiamo confrontando ogni giorno su cosa funziona e su cosa invece dobbiamo migliorare. Aver potuto lavorare con tempo a disposizione prima che cominciasse la Champions ci ha dato modo di poter crescere sia a livello individuale che di squadra e finora sono soddisfatto del lavoro svolto e dei risultati ottenuti dalla squadra".

Il tecnico non può non rimarcare le qualità di questo gruppo: "Mi stupisce che nonostante le difficoltà la squadra sappia sempre come uscire dalle situazioni più impegnative, la capacità di soffrire e risolvere i problemi che ci si presentano in campo è un aspetto positivo, insieme alla costante voglia di migliorare, limare i difetti, cercare di fare sempre meglio anche in presenza di risultati positivi".

Poi passa a parlare della gestione effettuata in queste ultime partite: "Il turnover ha una duplice funzione, una è quella di gestire e amministrare le energie e la condizione fisica delle giocatrici grazie alla rosa intercambiabile che abbiamo a disposizione, l’altra è far sentire coinvolte e importanti tutte le atlete del roster. La società mi ha messo a disposizione un gruppo fortissimo e sarebbe un delitto non utilizzare tutte le armi a disposizione in una stagione intensa con impegni ravvicinati. Insisterò su questa strada perchè siamo strutturati per una stagione dove tutte le atlete saranno importanti".

Chiusura sulla sfida di domenica: "Credo che la classifica di Bergamo sia bugiarda, non mi aspettavo assolutamente di trovarla così giù in classifica, ma sta attraversando un periodo di difficoltà che conferma l’ottimo livello del nostro campionato e la qualità generale del torneo. Nonostante la classifica comunque penso che Bergamo sia una squadra molto temibile, che sta cercando la sua amalgama e una fisionomia precisa. In casa loro le nostre avversarie vorranno dare il massimo per risollevarsi, non aspettiamoci una partita semplice, ci vorrà tanta attenzione e restare concentrate per tutto il match".