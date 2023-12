Volley A1 femminile, Conegliano attesa allo scoglio Pinerolo

La marcia della Prosecco Doc Imoco Conegliano, fino a questo momento, non ha conosciuto ostacoli. Il ruolino di marcia, in tutte le competizioni fino a questo momento disputate, recita solo vittorie. Un qualcosa che definire eccezionale è poco.

Il prossimo scoglio, che si frapporrà tra le pantere e il titolo d'inverno, platonico ma non troppo visto che definisce la griglia per la Coppa Italia, si chiama Wash4Green Pinerolo. La squadra guidata, ottimamente tra l'altro, da Michele Marchiaro, dopo la sofferta salvezza dello scorso anno, sta recitando il ruolo di sorpresa occupando la sesta posizione con 17 punti all'attivo, frutto di cinque sconfitte e sei vittorie. Vietato dunque staccare il piede dall'acceleratore. Le squadre saranno in campo domenica alle ore 17 al PalaBus Company di Villafranca.

Precedenti ed ex

Due sono le partite giocate, entrambe risalenti alla scorsa stagione e terminate con vittorie gialloblù.

Stesso numero di giocatrici che hanno vestito entrambe le maglie: a Pinerolo ci sono Letizia Camera (in gialloblù nel 2012/13) ed Indre Sorokaite (tra le fila delle pantere nel 2019/20).

La vigilia del coach

Così Daniele Santarelli a due giorni dal match: "Pinerolo è una delle sorprese del campionato, quest’anno la squadra è stata rafforzata e sta facendo un ottimo avvio di stagione, andiamo in casa loro, un palasport piccolo dove non è facile giocare, per noi non sarà un impegno facile perchè è una compagine insidiosa che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Noi abbiamo passato una buona settimana, tutta dedicata agli allenamenti e quindi molto importante per noi visto che solitamente non capita di avere tanti allenamenti a disposizione. Questi giorni ci sono serviti oltre che per un importante lavoro tecnico sia individuale che di squadra, andando a focalizzare l’attenzione su dettagli che di solito con poco tempo a disposizione è impossibile analizzare, inoltre è stata utile anche per gestire le giocatrici che hanno qualche problema fisico, ad esempio stiamo recuperando Kat (Plummer) che sta facendo progressi avvicinando il momento del suo rientro in piena efficienza. Anche Gennari che si era bloccata torna disponibile, quindi avremo il roster praticamente al completo".

I numerosi impegni non hanno scalfito la tenuta del gruppo: "a nostra condizione generale è comunque buona, nonostante qualche problema negli ultimi tempi siamo riusciti a gestire gli impegni con successo, grazie alla rosa lunga che abbiamo a disposizione e alla grande disponibilità e qualità del gruppo che ha risolto tutte le situazioni, anche in casi di emergenza. Siamo pronti a fare un’altra bella partita perchè vogliamo continuare la nostra striscia vincente e chiudere bene l’anno".