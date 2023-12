Volley A1 femminile, Santo Stefano in campo per Conegliano

La stagione fino a questo momento è perfetta, con i due trofei conquistati e il primato indiscutibile in regular season, forte di 13 vittorie su 13 gare disputate. L'ultima tappa è stata, già qualche giorno fa, la conquista del titolo di campione d'inverno, che permetterà alla Prosecco Doc Imoco Conegliano di giocarsi la Coppa Italia da testa di serie numero uno. Il 24 gennaio sarà scontro in gara unica contro Il Bisonte Firenze, classificatasi in extremis ottava, e chi vince accederà alla final four del 17 e 18 febbraio a Trieste.

Ebbene è vietato fermarsi: le pantere, prima di una sosta non lunghissima a dir la verità, saranno chiamate all'ultimo sforzo di questo 2023, con la trasferta di Trento sul campo dell'ultima della classe. Il match, che si giocherà nel giorno di Santo Stefano alle ore 17, sarà di quelli insidiosi in quanto la squadra dolomitica, che staziona in fondo alla classifica con soli 3 punti in classifica, potrebbe tirar fuori l'orgoglio di chi vuole lottare fino alla fine per salvarsi. Sarà dunque obbligatorio giocare al massimo delle proprie possibilità per chiudere al meglio un anno ampiamente positivo e lanciarsi poi con grande motivazione sugli altri obbiettivi da raggiungere.

Il coach fa trecento

Per Daniele Santarelli sono trecento, ovvero i gettoni sulla panchina gialloblù, sua indiscutibilmente dal 2017. Ecco il suo pensiero dall'antivigilia del match: "Andiamo a Trento sulla scia di una serie di risultati vincenti e vogliamo continuare anche in questo Santo Stefano un po' anomalo per noi che di solito giochiamo sempre in casa. Stavolta siamo fuori, ma saremo pronte a giocare questa ultima partita del 2023 nonostante l'atmosfera natalizia. La squadra è brava ad avere sempre motivazioni, io e lo staff cerchiamo di ruotare le giocatrici il più possibile per coinvolgere tutta la rosa e mantenere alto il ritmo, sarà così anche a Trento. Vogliamo far vedere ancora la nostra miglior pallavolo anche contro l'Itas e la squadra sono certo continuerà a spingere, sarà l'ultimo sforzo prima di sei giorni di riposo che a noi dopo un periodo così intenso sembrano un miraggio! E ...Buon Natale a tutti".