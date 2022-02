Per l'Imoco Volley c'è ancora una trasferta: domenica delicato testa coda a Trento

L'Imoco Volley è ad un bivio. La prova, seppur vincente, del recupero di Vallefoglia, non ha soddisfatto l'ambiente gialloblù che ora è desideroso di tornare al successo pieno. Domenica alle 17 c'è la trasferta di Trento: il match si presenta impari sulla carta ma occhio alla formazione di Matteo Bertini, che nelle ultime due partite ha conquistato quattro punti (uno a Perugia dopo essere stata avanti 2-0, tre in casa con Bergamo nel recupero). Servirà dunque una prestazione di alto livello alle pantere per riprendere quota in classifica e concorrere alla riconquista della vetta.

Un solo ex in campo: è la centrale della Delta Despar Eleonora Furlan, nella terra del Prosecco nella stagione 2014/15.

Sarà la quarta volta che le due squadre, entrambe con la maglia gialloblù indosso, si affronteranno: Conegliano ha vinto tutte le sfide fino ad ora disputate, compresa l'ultima (al PalaVerde è finita 3-0).

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli ha parlato a ventiquattro ore dalla sfida: "La partita con Vallefoglia non è stata certamente soddisfacente, a fine gara c’era molta delusione per come era stata approciata la partita e ci siamo confrontati tra di noi per capire cos’è successo. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, ci avviciniamo alla parte più importante della stagione, stiamo recuperando tutte le pedine assenti e possiamo allenarci molto meglio rispetto al passato. Ci aspettano settimane intensissime e tanti impegni a partire da domenica con Trento dove ci aspetterà una gara non facile, a dispetto della classifica che ci vede molto distanti. Ma le nostre avversarie di domenica stanno lottando per salvarsi, hanno colto un ottimo risultato vincendo nettamente con Bergamo e quindi saranno cariche per cercare di fare punti. Non dovremo permettere a Trento di fare quello che ha fatto Vallefoglia l’altra sera, prendere fiducia ed entusiasmo, dovremo giocare assolutamente una partita differente soprattutto eliminando le pause e spingendo sempre. Dobbiamo imparare dai nostri errori, vogliamo i tre punti, ci servono per la classifica e per tornare a sorridere come ci è capitato per tanti momenti in questa stagione".