Imoco Volley, riparte la caccia allo scudetto: domani c'è Firenze

Da domani si inizia a fare davvero sul serio. Chiusa la regular season con il primato riacciuffato in extremis la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano è pronta a cominciare l'opera di difesa del tricolore conquistato lo scorso anno: il PalaVerde ospiterà domani sera il match valido per gara uno dei quarti di finale dei playoff scudetto contro il Bisonte Firenze, un avversario che mette i brividi. E' stata proprio la squadra di Massimo Bellano, nel corso della regular season, a fermare l'incredibile striscia vincente delle pantere. E' indispensabile dunque partire bene per mettere subito le cose in chiaro. Fischio di inizio alle ore 21.

LE EX - A Conegliano gioca Sarah Fahr, che ha vestito la maglia del Bisonte prima dell'approdo in Veneto; a compiere il percordo inverso è Terry Enweonwu.

PRECEDENTI - Sono 22 le sfide complessive giocate: il bilancio è di 18 vittorie di Conegliano e 4 di Firenze.

LA VIGILIA DEL COACH - Così Daniele Santarelli presenta il match: "Firenze è una squadra molto ostica e non è una frase fatta, lo sappiamo bene sulla nostra pelle vista la fatica che abbiamo fatto quest’anno con loro sia all’andata dove uscimmo sconfitti al tie break sia nel ritorno vinto in casa loro. Sono una squadra giovane, con tanto entusiasmo che ogni anno entrano nei playoff e sono difficili da affrontare per chiunque. Nella rosa hanno attaccanti di spicco come ad esempio Nwakalor, centrali fisicamente importanti e un ottimo approccio difensivo, sarà un avversario difficile da affrontare e da battere, ci vorrà pazienza, ordine e concentrazione. Noi stiamo raggiungendo una condizione ottimale, la qualità del lavoro negli ultimi tempi è veramente alta, con la squadra al completo il ritmo è cresciuto e stiamo continuando a spingere per arrivare al top. Ho tutta la rosa a disposizione qui di con lo staff potremo scegliere la formazione migliore per iniziare bene i playoff. Mi piacerebbe avere un Palaverde pienissimo, manca poco alla fine della stagione, sono le partite che contano e spero che il nostro straordinario pubblico sia con noi ad aiutarci fin da questa prima partita".