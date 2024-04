Imoco Volley, Santarelli ammette: «Eravamo spacciati ma abbiamo vinto di squadra»

Con grande determinazione e in parte con la forza della disperazione la Prosecco Doc Imoco Conegliano è riuscita a restituire a Scandicci il 3-2 del PalaVerde e a riequilibrare la serie.

Il coach Daniele Santarelli è soddisfatto, ma sa di aver rischiato molto: «E' stata davvero una partita molto strana, nella quale ad un certo punto sembravamo spacciati, specialmente nel quarto set, ma siamo riusciti a rimetterla in parità. Mi fa pensare il modo in cui abbiamo perso il primo set, ma fortunatamente l'abbiamo portata a casa grazie ad un grande spirito di squadra».

E' una serie molto equilibrata e difficile: «Sono davvero orgoglioso di questa squadra. Ho fatto qualche cambio per cercare di limitare le loro attaccanti, ma il merito è della società che mi ha messo a disposizione una rosa del genere. Non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare a spingere».

Ora gara 3, con il palazzetto di Villorba che si preannuncia tutto esaurito: «Il pubblico oggi è stato fantastico facendosi sentire dall'inizio alla fine. Mercoledì ce la metteremo tutta per renderlo felice».

La parola alle giocatrici

Sul risultato c'è l'apporto di una grande Monica De Gennaro: «Venire a giocare qui era una bella fatica. Faccio i complimenti a tutti, dalla squadra allo staff. Ognuno di loro ha messo quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria. Giocare la finale è difficilissimo perché ogni pallone fa la differenza, e si è visto: abbiamo giocato sempre punto a punto e non potevamo mollare un attimo, perché loro riaprivano la partita». La svolta è stata la seguente: «Nel quarto set siamo state brave a non cambiare atteggiamento, non farci condizionare da quanto successo al Palaverde e riaprire un set che poteva essere decisivo. Nel finale ci siamo ricordate come era andata la scorsa partita e abbiamo iniziato a mettere giù la palla quando scottava».

Alessia Gennari infine ammette che «ce la siamo vista davvero brutta e ad un certo punto non ci credevamo più nemmeno noi. Abbiamo completamente perso la fiducia nelle nostre potenzialità. Alla fine però è bastato mettere un po’ di ordine e un po’ di calma, poi noi non molliamo mai e questo lo abbiamo dimostrato tutto l’anno». E' sembrato che le pantere non siano mai state così in difficoltà, almeno in tempi recenti: «Per un attimo ho visto i fantasmi della finale della stagione passata. Quando si perdono i punti di riferimento bisogna solo accettare l’errore e accettare che non si è perfetti, basta questo, poi le qualità le abbiamo».