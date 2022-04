Imoco Volley, la finale che non ti aspetti

Sembrava profilarsi l'ennesimo atto di una sfida infinita tra la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano e la Igor Gorgonzola Novara, ma spesso la pallavolo, che di norma premia sempre la squadra migliore o quasi, è sport dai risvolti imprevedibili.

E così a contendere lo scudetto alle pantere sarà la Vero Volley Monza, che in occasione della "bella" giocata ieri sera è riuscita a far letteralmente saltare il fattore campo, andandosi ad imporre al tie break. E' stata una partita a dir poco spettacolare: le piemontesi sono andate sul 2-0 (26-24, 25-21) salvo poi farsi rimontare dalle brianzole (22-25, 23-25, 12-15), traascinate da una grande Magdalena Stysiak, 22 punti e meritatamente MVP. Tra le padrone di casa non è bastato l'apporto di Ebrar Karakurt, ben 30 volte a referto.

Da sabato dunque prenderà il via la finalissima scudetto, che a differrenza dei turni precedenti si disputerà al meglio delle cinque partite (chi se ne aggiudica tre sarà campione d'Italia).

Di seguito il calendario completo:

GARA 1: Prosecco Doc Imoco Volley - Conegliano sabato 30 aprile ore 20:30

GARA 2: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano martedì 3 maggio ore 20:30

GARA 3: Prosecco Doc Imoco Volley - Conegliano sabato 7 maggio ore 20:45

EVENTUALE GARA 4: Vero Volley Monza - Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano martedì 10 maggio ore 20:45

EVENTUALE GARA 5: Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano - Vero Volley Monza sabato 14 maggio ore 20:45